彰化議長狂炫700坪豪華白宮！為兒打造室內籃球場 曝家庭劇院「看A片很享受」

謝典林豪宅曝光。圖／翻攝自億百豪森IG

2024立委選舉期間，國民黨立委謝衣鳳位於彰化溪州的豪宅「白宮」因規模驚人，遭外界諷為「衣鳳百貨」。近日謝衣鳳的弟弟、彰化縣議長謝典林也親自帶網紅開箱，不僅透露為兒子打造巨大室內籃球場，還展示出豪華的家庭劇院，稱「看A片很享受」，更稱彰化地並不貴，「在台北就是一般家庭」，引起熱議。

彰化白宮豪華內裝全曝光

「億百豪森」日前造訪謝典林位於彰化溪州的白宮，謝典林證實，整體佔地約700坪，不過是家族一起擁有，自己的活動範圍大約只有140坪。影片中首先能看到整片酒櫃，能讓各種名貴酒恆溫、恆濕，謝典林預估「能放300~400瓶酒」。

廣告 廣告

接著來到了3樓，「巨大室內籃球場」瞬間震驚所有人，謝典林介紹，這座籃球場採挑高設計，可以延伸到4樓，並表示這一切都是「為了兒子」，希望兒子能把家當成一個有趣的地方。

謝典林家中有室內籃球場。圖／翻攝自億百豪森IG

下秒來到了高級視聽室，謝典林介紹，內設有撞球桌、投影機布幕、家庭劇院，被主持人問及「可以用來看A片」，他也大方表示「其實也可以，蠻享受的」。

謝典林坦言用巨大投影幕看A片蠻享受。圖／翻攝自億百豪森IG

稱「彰化土地不貴」！謝典林：這棟在台北就是一般家庭

謝典林在影片最後也分享，這片白宮大多由父親的建設公司發包，因此省下不少開銷，並表示彰化土地取得並不貴，「這棟在台北，就是一般人的家庭」，讓主持人不禁回嗆「睜眼說瞎話」。

謝典林表示彰化土地並不貴。圖／翻攝自億百豪森IG

影片曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「第一次看到公職人員炫富」、「議長家比陶朱隱園還要厲害，原來當議長這麼好賺」、「富到流油誒」、「好爽喔，到底哪來的錢」、「好想加入國民黨喔」、「議長的薪水似乎沒辦法負擔」、「衣鳳百貨」。

網紅四叉貓（本名劉宇）也轉發該影片，大酸「難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳」，表示種種豪華內裝讓人嘆為觀止，甚至稱在台北只是一般人，讓他相當困惑。

謝家白宮黑歷史曝光！謝衣鳳這樣說

事實上，這片謝家白宮2023年就遭吳音寧踢爆，涉嫌侵佔台糖土地與人行道、違法蓋車庫，更佔用一旁2400坪台糖土地來造勢，呼籲謝衣鳳應該把這片土地捐出來，給農民擺攤賣農產品。

彰化謝家白宮曾爆出佔用台糖土地、違法施工，謝衣鳳當時一一反駁。圖／翻攝自吳音寧臉書

對此謝衣鳳回應，土地皆合法取得，且自己並非房屋產權所有人，反批民進黨一到選舉就抹黑。



回到原文

更多鏡報報導

北市議員遭爆中800萬頭獎！洪健益出面解答...曝請飲料「背後原因」

好想當醫生！20歲少年重考2次都失敗...「砍斷左腳」拚殘疾人名額遭警方揭穿

網瘋傳「10cc魔法藥水」昏睡整晚！醫警告有副作用：3族群喝了恐出事

地藏王坐鎮也沒用？台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」意外 南科管理局回應了