彰化議長謝典霖「開箱百坪豪宅」民眾怒批：根本炫富
政治中心／綜合報導
彰化縣議會議長謝典霖，開箱自家超大豪宅，光是室內就有140多坪，室內空間的裝潢設計曝光，不僅有家庭劇院視聽室，還有恆溫酒櫃，甚至還有挑高的室內籃球場。堪比奢華樣品屋，沒想到議長卻說因為彰化土地不貴，這棟在台北只是一般人家庭，也引來民眾批評根本在炫富。
彰化議長謝典霖vs.拍攝網紅：「我聽議長說這整塊都他們家，整塊是700坪，我這邊好像是140坪。」彰化縣議長謝典霖接受網紅邀請，大方開箱自家豪宅，不只有超狂大型恆溫酒櫃、豪華衛浴設備，還有為愛子特別蓋的室內籃球場。
彰化縣議會議長謝典霖，開箱自家超大豪宅，引發網路熱議。（圖／翻攝自billion.haoson IG）
彰化議長謝典霖vs.拍攝網紅：「這裡是最誇張的，三樓蓋一個籃球場，當初那時候要蓋的時候，我兒子已經開始打籃球，我希望他把家裡當一個有趣的地方。」房子堪比奢華樣品屋，你想得到的高級設備，這裡應有盡有，羨煞一票人，但沒想到議長竟然還這樣說。
彰化議長謝典霖：「我爸的公司，本身他自己有建設公司，發小包也比較省，而且這邊土地不貴，這棟蓋在台北就是一般人的家庭。」民眾：「...沒有捏我家15坪，還是租的。」民眾：「沒有吧，台北怎麼會有（笑），很有錢才有辦法這樣子啊，很多人沒有房子住欸。」民眾：「有錢就你家啊，何必在那邊炫富。」
網友大酸，謝典霖此番曬豪宅炫富行為，是不是故意要讓姊姊選不上。（圖／民視新聞）
影片曝光也立刻引發網友批評，彰化人窮死就富你們家，台北一般家庭並沒有如城堡般的超級豪宅。也有人怒嗆謝家吃相難看，公職的薪水根本無力負擔700坪豪宅，更有人直言，謝典霖此番曬豪宅行為，是不是故意要讓姊姊選不上。網紅四叉貓也大酸，當年的衣鳳百貨已經蓋好了，難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳。
前民進黨秘書長林右昌胞妹林宛姿，更砲轟國民黨雙標，總統賴清德位於萬里的老家被說是賴皮寮，但謝衣鳳家族擁有掠奪而來的資產土地，還有臉得意洋洋！。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，就披露謝典霖的豪宅，就坐落在台糖土地上面，透過權勢，取得土地房子建案，遍布整個彰化縣，難怪謝典霖會在影片輕描淡寫的說，彰化的土地也不貴。
彰化縣議長謝典霖：「這個在台北根本也達不到豪宅等級，那你如果因為政治上想要攻擊，還是酸民的話，那也謝謝他們來分享，把我的網路跟什麼，推播流量又推高。」面對炫富的爭議，謝典霖不以為意，強調他沒要選縣長，未來也不排除開放給民眾過夜體驗，高調開箱自家豪宅，完全不甩輿論的罵聲。
