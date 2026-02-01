彰化議長謝典霖"開箱百坪豪宅" 民眾怒批:炫富

中部中心 / 中部綜合報導

彰化縣議會議長謝典霖，開箱自家超大豪宅，光是室內就有140多坪，室內空間的裝潢設計曝光，不僅有家庭劇院視聽室，還有恆溫酒櫃，甚至還有挑高的室內籃球場。只是大動作開箱豪宅，也引來民眾批評根本在炫富。





謝典霖開箱自家百坪豪宅 驚見室內籃球場。（圖／threads billion.haoson）













彰化縣議會議長謝典霖和網紅開箱自家豪宅，客廳中間有大型恆溫酒櫃可放3-400瓶酒，還有高級視聽室能在裡頭打撞球，接著還有一座室內籃球場。彰化議會議長謝典霖攜手網紅，介紹自家豪宅，影片曝光引發網友批評。有人說，賴總統礦區一間平房可以被打一年，有籃球場的豪宅卻可以拍短影片自豪展示，社會果然對國民黨比較寬容，還有人說，彰化人窮死就富你們家，還有人酸，衣鳯百貨衣鳯城堡。

謝典霖位於彰化溪州的豪宅曝光還開箱 引發討論。（圖／翻攝畫面）





謝典霖接受電訪，他說他毫不在意網友看法，他也沒要選縣長，開箱豪宅只想證明，從土地取得到興建一切合法，位在彰化溪州的謝家氣派的豪宅超醒目，不知情民眾還以為蓋了一座百貨公司，其實就是議長家，只是，高調開箱，也引來炫富批評。





