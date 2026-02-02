彰化議長追女神都用「這1招」！好友揭：女生都幫他…

娛樂中心／曾詠晞報導

彰化縣議長謝典霖近日因開箱自家豪宅，引發外界高度關注。他最近與好友整形醫師李進良登上由雪碧與圤智雨主持的Podcast節目《圤雪BS》展開深度對談。節目中，李進良大膽揭露謝典霖獨特的交友策略，直指其將政壇特有的「樁腳理論」運用得相當熟練。他不是直接去找對方，而是透過「經營周圍的人」，讓女生身邊的朋友都變成幫他講好話的人。





謝典霖「交友祕訣」全公開！好友揭密：議長把妹都用這1招「女生都幫他」

李進良在Podcast節目《圤雪BS》中，談論到好友彰化縣議長謝典霖的把妹絕招。（圖／翻攝自圤智雨 雨的十二時辰臉書）

廣告 廣告





謝典霖「交友祕訣」全公開！好友揭密：議長把妹都用這1招「女生都幫他」

彰化縣議長謝典霖大方承認，並解釋「樁腳理論」的運用方式。（圖／翻攝自圤智雨 雨的十二時辰臉書）

李進良爆料謝典霖用「樁腳理論」追女友

李進良在節目中分析謝典霖的交友方式。他發現議長遇到喜歡的人時，不會馬上衝過去要聯絡方式，而是會發揮他在政治上的強項，先去照顧女生身邊所有的朋友。李進良形容這就是一種整體的戰術，先表現出大方跟愛開玩笑的樣子，讓大家都覺得他這個人很好，甚至主動幫他在女生面前製造機會。李進良還開玩笑說，謝典霖在政治上是怎麼選上的，他在感情上就是用同樣的方法贏過別人，等大家都有了信任感，他才會慢慢出現。

謝典霖「交友祕訣」全公開！好友揭密：議長把妹都用這1招「女生都幫他」

Podcast節目《圤雪BS》邀請彰化縣議長謝典霖，與他的好友整形醫師李進良來節目聊聊。（圖／翻攝自圤智雨 雨的十二時辰臉書）

謝典霖靠誠意讓大家主動幫忙

對於朋友的爆料，謝典霖也笑著承認這就是他的「群體經營」哲學。他覺得大家一起出門玩，最重要的就是當下的感覺，把每個人都顧好，大家自然會互相幫忙。這套強調「照顧大家」和「拿出誠意」的交友觀念，不只在節目中讓主持人感到很新鮮，也讓他在網路上再次獲得許多的關注與討論。

原文出處：謝典霖「交友祕訣」全公開！好友揭密：議長把妹都用這1招「女生都幫他」

更多民視新聞報導

「最強女巫」辣翻葛萊美！上身只有「這2顆」支撐

隋棠臀推190kg！超狂「訓練菜單」曝光

90歲達賴喇嘛奪「葛萊美獎」！擊敗眾星自揭心境

