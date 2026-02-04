彰化豪宅投選情變數？郭正亮：這人勝算最大

▲彰化縣議長謝典霖日前開箱謝家豪宅。（圖／讀者提供，2026.02.02）

[NOWnews今日新聞] 年底將舉行地方首長大選，國民黨立委謝衣鳳有意爭取黨內提名參選彰化縣長，但是謝衣鳳胞弟、彰化縣議會議長謝典霖表示，謝家已向國民黨承諾不派人參選縣長。前立委郭正亮昨（4）日表示，謝衣鳳勝算最大、民調最高。

郭正亮昨上《綠也掀桌》指出，謝衣鳳最大的危機是她家裡，謝典霖後來也知道人家覺得這樣太超過了，弟弟出來講，爸媽出來處理；爸媽如果同意謝衣鳳選，他就不講話。謝典霖的意思是，謝家本來沒有打算要推人；可是講白了，真的是謝衣鳳的勝算最大、民調最高，彰化縣就是這樣，不過至少這個問題比較容易處理。

郭正亮認為，不像宜蘭縣長，至少國民黨2個人同意規則，地方初選很麻煩，重點是他們兩人共同同意了什麼？而不是你主張什麼沒有被接受。講白了 ，每一個陣營都有主張，所以我們只求共同同意的部分照規則走，輸了要服輸。

郭正亮說，國民黨搞民調，不會支持特定人，就只有民進黨會。比如綠委黃秀芳，現在是綠委陳素月要選彰化縣。謝衣鳳家搞成這樣，不要以為民進黨沒事，黃秀芳陣營就心服口服支持陳素月嗎？可說都各有傷。

