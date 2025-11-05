彰化豬肉解禁！阿泉爌肉飯8日開賣 知名肉圓店也回來了

阿泉爌肉飯回來了！彰化豬肉解禁，業者備戰8日開賣。（圖／報系資料照）

非洲豬瘟禁運、禁宰措施將在7日解封，彰化肉品市場交易量控制在2400頭左右，彰化縣知名肉圓、爌肉飯業者，包括阿璋肉圓、阿泉爌肉飯與北斗鎮「肉圓生」也都預計8日重新開張。

彰化肉品市場7日交易量總量管制2400頭。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣府農業處長郭至善指出，疫情前單日彰化肉品市場交易量約1800到2000頭豬，解封後預估會增加1到2成，而解封首日交易量，依據農業部管制，7日將控制在2400頭。

農業處說，農業部因應非洲豬瘟防疫期間臨時毛豬供銷業務及調配召開第2次會議邀集各地肉品市場、產銷單位、養豬協會、冷凍公會等單位，為維護交易秩序，會中決議請各肉品市場於配合農業部產銷調節期間，準確實施交易總量管制，以共同運銷管道供應為主，彰化縣肉品市場將依據農業部總量管制進行調配數量管制，7日2400頭，之後視情況調整在過去單日增加1到2成浮動調整，籲請豬農依中央管制頭數秩序出豬，以穩定供需平衡。

農業處表示，縣府今天（5日）召開因應非洲豬瘟防疫期間臨時毛豬供銷業務及調配第1次會議，會中決議請彰化肉品市場確實依農業部總量管制調配頭數，落實確認三方（包含豬農、押運及供銷單位）聯絡，以達總量管制之目標；另為維持豬肉價格平穩，必要時，會讓肉品市場提高採購量做加工用，以穩定豬價，同時要求肉品市場落實場域內外清潔消毒工作，共同防堵非洲豬瘟疫病風險。

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏說，溫體豬肉將回歸，他已聯繫好供應肉商，提前運送好讓他們8日一早就能開賣爌肉飯，至於禁令期間推出的雞腿飯與雞腿便當，因為顧客口碑好，未來也會持續賣。

彰化養豬協會理事長陳筆輝表示，解禁對豬農而言是件喜事，但豬農普遍擔心出豬數量太多，會讓價格崩盤，但相信政府會調控，不讓價格波動太大。解禁形同抗疫成功，這樣豬產業才能永續經營，如果沒有成功圍堵病毒，大家可能提前「下課」，所幸豬農都積極配合政府防疫政策。

陳筆輝說，目前形勢看起來算樂觀，不過有些超重豬隻需要時間調控，中南部市場成豬規格為85至125公斤，如果超重就屬於規格外，現在又禁宰多天，很多豬隻都變成規格外的豬隻，價格上會有1、2成落差，希望中央能協助穩定價格。

