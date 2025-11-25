彰化貓舍業者稱被騙無力飼養 動保所安置41貓依法開罰

彰化縣 / 綜合報導

彰化市1處私人貓舍，裡面的貓咪都疑似營養不良，環境相當髒亂，愛貓人士發現很心疼，想要領養，但業者卻強調要收費，業者解釋，因為2年前遇上投資詐騙，積欠500萬債務，無力負擔飼料費與醫療費！動保處到場稽查，確認照顧不當，依法開罰，當場帶回41隻貓咪，等到治療結紮後，就會開放民眾認養。

好幾隻貓咪關在籠子裡，看起來沒什麼精神失去活力，飼養的環境相當髒亂，這裡是彰化市一處私人的貓舍，許多愛貓人士看到這個情況，都相當心疼這些貓咪想要認養，業者說要收費，民眾批評業者既然沒有心要照顧貓咪，就不應該既續經營繁殖貓咪的事業，為什麼貓舍在照顧上出了問題，業者解釋遇到投資詐騙的陷阱，錢拿不回來。

當事貓舍業者說：「AI智慧投資的，我是投資大概第3個月就不見了，2年了怎麼可能還要得回，所以我要賣房子了。」

業者背下500萬元的債務，貓舍這個場地即將被拍賣，除了負擔不起1個月將近10萬元的飼料費，也無法負擔醫療的費用，動物防疫所人員到場稽查，確認業者在照顧上的確有疏失，依法開罰。

彰化縣動物防疫所祕書謝一美說：「裁處業者新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。」動防所稽查發現，部分貓隻的眼睛有感染的情況，飼養環境也髒亂不堪，已經要求業者落實飼主的責任，相關的缺失，都要限期改善，21日已經將現場41隻貓咪帶回流浪狗中途之家收容照護，治療結紮後就會開放民眾認養。

