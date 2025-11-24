彰化一間繁殖貓舍因業者聲稱遭詐騙欠債500萬而無力照顧大量品種貓，引發網紅「艾理」呼籲民眾領養。然而，愛貓人士前往現場卻發現貓咪普遍健康狀況不佳，多數生病且營養不良。彰化動保所已將41隻貓帶回安置，強調「詐騙被害人」不能作為不當飼養的藉口，將依《動物保護法》處以1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰！業者則反駁網紅誤導大眾，堅稱自己是詐騙受害者。

彰化貓舍業者稱遭詐騙無力再養貓 動保所介入急帶回41貓。(翻攝IG 小哥哥 艾理)

彰化一間繁殖貓舍因業者聲稱遭詐騙欠債五百萬而無力照顧大量品種貓，引發網紅小哥哥艾理在社群媒體上發文呼籲民眾領養。然而，愛貓人士前往現場後發現，飼養環境髒亂不堪，貓咪普遍健康狀況不佳，多數生病且營養不良。彰化動防所介入調查後，已將41隻貓帶回安置，而「詐騙被害人」為由並不能作為不當飼養的藉口，將依動物保護法開罰。

廣告 廣告

彰化貓舍業者稱遭詐騙無力再養貓 動保所介入急帶回41貓。(翻攝IG 小哥哥 艾理)

這起事件源於網紅小哥哥艾理在Instagram限時動態分享彰化市區一間繁殖貓舍的情況，指出業者因被詐騙而沒有經濟能力繼續飼養貓咪。現場大批品種貓，包括曼赤肯、美國短毛貓等被關在籠內，許多貓咪已經生病、失去活力，甚至奄奄一息，希望大家踴躍認養。

貓舍業者稱被詐500萬 不當飼養照樣挨罰。(翻攝IG 小哥哥 艾理)

前往現場的民眾發現飼養環境極度髒亂，現場有許多蟑螂，每隻貓咪都有眼垢、打噴嚏，有些貓咪歪頭、有皮膚病，還有些看起來情況危急。這則消息在網路上迅速傳播，吸引許多愛貓人士前往認領，卻意外發現貓舍老闆改口表示要收費。雖然價格比市價便宜約一半，但領養人認為這些生病的貓咪不應該要收費。一位領養人表示，她帶回一隻2歲大的曼赤肯貓，正常體重應有2.8公斤，但實際僅有1.8公斤，顯示嚴重營養不良。她認為貓舍老闆照護不當，不應繼續經營繁殖業務。

貓舍業者稱被詐500萬 不當飼養照樣挨罰。(翻攝IG 小哥哥 艾理)

彰化動防所秘書謝一美表示，後續將依動物保護法規定，對業者處以1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。動防所已到場稽查，確認業者不當飼養情況，並將現場剩餘的41隻貓帶回安置，計劃在治療結紮後開放認養。對此，貓舍業者反駁稱網紅誤導大眾，強調自己本來就打算販售這些貓咪，並聲稱是因為兩年多前遭遇AI投資理財詐騙，導致債務纏身才無力照顧貓咪。然而，即使業者確實是詐騙受害者，不當飼養的責任仍無法免除，依法必須接受處罰。

更多 TVBS 報導

以為是落難竟是落網！大陸網紅「橙子姐姐」涉詐被逮 粉絲心碎

比特犬跳窗咬人險遭安樂死！飼主收編藏洋蔥 40萬新窩曝

別上當！ 翁章梁賣藕粉.嘉義跨年邀張惠妹告五人 全都是假的

賓賓哥校園演講中突喊卡！校長怒：沒授權抖音直播

