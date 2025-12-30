彰化購物節跨年音樂晚會 知名歌手輪番上陣

為迎接嶄新的二○二六年，田中鎮公所將於十二月三十一日晚間，在彰高三號廣場公園盛大舉辦——跨年音樂晚會，邀請多位知名歌手輪番上陣，一起全國民眾數計時，迎接新年！（見圖）

這場年度盛會將於十二月三十一日晚上七點起熱鬧展開，由經驗豐富的小倩與陳大天擔任主持搭檔。晚會陣容星光熠熠，演出卡司橫跨多個世代與音樂風格，包括狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有實力派唱將陳勢安與人氣歌手邱鋒澤壓軸演出，從經典民謠到流行金曲，精彩節目不間斷，陪伴大家熱情迎接二○二六年。

廣告 廣告

除了享受高品質的音樂饗宴，晚會現場也準備了超豐富的摸彩獎項，讓民眾在跨年聽好歌之餘，更有機會滿載而歸。

田中鎮長蕭淑芬今（三十）日表示：「田中是一座充滿人情味與文化深度的小鎮。這次的《斑馬》熊讚!購物節，我們希望透過一系列多元活動，特別是歲末的廠拍與壓軸跨年晚會，吸引更多旅客到訪田中，同時也期盼藉此活動帶動地方商機，串聯地方產業與促進地方觀光發展。」蕭鎮長誠摯邀請全國各地朋友利用高鐵、台鐵等大眾交通工具來到田中，親身體驗小鎮魅力，共同迎接充滿希望的二○二六年，「歡迎全國各地好朋友來到田中《黑白買》尚蓋讚！喜迎二○二六新的一年！」

無法親臨現場的觀眾，晚會當天晚上七時起至凌晨一時，中天新聞YouTube頻道也將提供現場直播，讓全台民眾都能共同感受田中跨年的歡樂氣氛。