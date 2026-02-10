彰化賽爾凱克捲毛貓貓舍推薦中部合法羊毛貓

【商家指南推廣專題】

【賽爾凱克捲毛貓】

全身覆蓋著蓬鬆捲曲、近似羊毛觸感的毛髮，因此又被稱作「羊毛貓」，溫柔性格與宛若泰迪熊的顏值，而且毛色多種變化，近幾年來較為知名流行，深得不少愛貓人士的芳心。彰化賽爾凱克捲毛貓貓舍推薦「寵貓閣」政府合法特寵業繁字第G1110001號，專注合法培育賽爾凱克捲毛貓，嚴格掌握血統結構、健康條件與性格穩定度，並透過多年的照護經驗，協助毛孩們能夠儘早適應未來不同的生活環境。

廣告 廣告

【寵貓閣】

由兩個女生獨自經營，早自2005年起，她們就有投入浪貓救援與奶貓中途照顧。在這段時間裡，她們看過許多不良業者隨意拋棄貓咪，也觀察到身邊朋友常以便宜價格購買品種貓，卻因不良業者疏於照護，導致飼主購買後另支出龐大醫療費用。如此情況不但帶來經濟壓力，更讓貓咪無辜受罪。因此，她們決定創立「寵貓閣」貓舍，便是希望透過合法培育與照顧羊毛貓，帶給飼主健康可愛的喵星人。

【進口來源】

彰化賽爾凱克捲毛貓貓舍推薦「寵貓閣」選擇專一培育「賽爾凱克捲毛貓」。貓舍長期與國外優秀繁育者合作，會審慎評估貓爸爸、貓媽媽的血統、健康與個性，並在進口、繁育前，完成心腹超、基因檢測與協會(TICA/CFA/WCF)證書，來確保下一代幼貓的身心健康。每隻母貓最多一年一胎，最多三胎後便強制退休，這是「寵貓閣」的堅持與規範；母貓退休後，會開放讓有緣的家長認養，若無緣被領養，「寵貓閣」便承諾貓咪們，將他們照顧直至終老。

【優質照護】

「寵貓閣」強調，在幼貓出生後，皆會定時依獸醫建議完成疫苗接種，搭配每日營養補充與基礎保健管理，來協助幼貓在成長階段養成良好體質，降低日後更換環境帶來的適應風險與感染機率，同時，「寵貓閣」更會專注觀察幼貓的行為與生活習慣，及時矯正不良行為。貓舍培育方式為將貓咪們長期放養於人貓共生的環境，能令貓咪熟悉人類的生活型態，即使無人看管或進入新家庭，也能維持穩定情緒與良好互動，與飼主建立更親密的關係。

【重視結紮】

除此之外，在貓咪結紮方面「寵貓閣」也提到：雖然結紮看似只是常見的小手術，但實際上麻醉風險極高，因此「寵貓閣」皆堅持採用高規格結紮流程。除了在術前進行血檢，氣體麻醉與易舒醒也是基本配置。結紮手術會全程由獸醫師操作生理監控系統，維持喵星人的呼吸與血壓穩定，術後一律搭配高壓氧艙，更能有效幫助貓貓緩解呼吸不適，促進傷口修復的速度。

【飼養疑問】

對於想養賽爾凱克捲毛貓的飼主，往往會疑惑幼貓長大後是否會有毛髮不捲、容易掉毛或過敏等問題，亦或鬍鬚跟眉毛是否也會捲曲，以及是否適合新手等。獲得彰化賽爾凱克捲毛貓貓舍推薦口碑的合法貓舍「寵貓閣」解釋，賽爾凱克捲毛貓的毛髮一出生便是捲曲的，全身皆為蓬鬆捲毛，不易掉毛或過敏，但若要維持捲度，需定期梳理與洗護；且賽爾凱克捲毛貓的祖先乃是完全由人類繁育出來的品種，個性與脾氣皆為溫和且無野性，非常適合沒養過貓的家庭與新手。

若你已經等不及想要擁有一隻蓬鬆軟萌的捲毛貓／羊毛貓，不妨聯繫位於彰化的「寵貓閣」，他們專門合法培育賽爾凱克捲毛貓，能精準掌控幼貓的血統、健康與性格，並打造舒適、寬敞的成長空間，讓貓咪們快樂長大，現在就點選以下連結，了解更多彰化賽爾凱克捲毛貓貓舍推薦資訊。

更多彰化賽爾凱克捲毛貓貓舍推薦資訊請洽以下連結～

品牌：寵貓閣

地址：彰化縣彰化市台鳳里一心東街67號

時間：採預約制，無限定時間

官網：https://rink.cc/nwl3e

FB：https://rink.cc/uz9p0

LINE ID：@123jvhmy

以上訊息由寵貓閣提供