彰化賽車節1/17、18田中登場
全台車迷引頸期盼，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的二○二六第五屆彰化賽車節，將於一月十七日（星期六）、十八日（星期日），在田中高鐵彰化站周邊道路盛大登場，彰化縣長王惠美昨（十一）日表示，邀請全國民眾一同感受城市化身賽道的熱血震撼。王縣長感謝透過舉辦賽車節，讓民眾認識彰化深厚的產業實力，也促進在地企業與國際車手、車隊之間的交流，帶動觀光與產業發展，打造彰化具特色的「賽車經濟」。
彰化國際賽車節今年邁入第五屆，賽事規模再升級，集結超過二五○位國內外頂尖車手同場競技，賽道採用「U型反覆式賽段」設計，兼具技術性與觀賞性，讓民眾能近距離欣賞高速競逐的精彩畫面，展現彰化城市能量與運動魅力。
彰化不僅是農業重鎮，更擁有全台最完整的汽車零配件產業鏈。活動期間除精彩賽事外，現場也同步規劃汽車產業展示、市集活動及在地特色展區，結合觀光與休閒，適合親子、車迷與一般民眾共同參與。活動場域鄰近高鐵站，交通便利，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。
更多活動資訊，請上主辦單位官方粉絲專頁「Fun城市賽車Funcity Racing」查詢：https://www.face-book.com/FUNfuncityracing/
