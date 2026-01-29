彰化越南3移工「刮中頭獎」！彩券行員工驚見「致富2秘招」說了

生活中心／巫旻璇報導

隨著農曆春節腳步逼近，許多民眾走進彩券行購買刮刮樂試手氣，盼望一刮就能迎來好運，就連來台工作的外籍移工也加入行列。台灣彩券公司22日才公布，高雄一名年輕越南男性移工刮中今年首個1200萬元頭獎。近期再度傳出好消息，又有3名年輕越南男性移工幸運刮出300萬元頭獎，三人得知中獎後當場開心歡呼「今年可以好好過年了！」。





彰化越南3移工「刮中300萬頭獎」！彩券行員工驚見「致富2秘招」全說了

隨著農曆春節腳步逼近，許多民眾走進彩券行購買刮刮樂試手氣，盼望一刮就能迎來好運。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）

廣告 廣告





彰化一間彩券行誕生「金馬獎」刮刮樂頭獎，3名年輕的越南男性移工合力刮中300萬元，當場興奮歡呼，直說「有這筆錢，今年可以好好過個年了」。代理人王小姐透露，中獎的3人因近日看到新聞報導，得知高雄曾有移工摸彌勒佛後刮中頭獎，下班後便相約到彩券行試試運氣。一進店內，三人便四處尋找招財象徵，注意到牆上張貼的自製新年海報，上頭寫著「馬上刮、馬上發」。在多款刮刮樂中，3人最後挑選了馬圖案最醒目的「金馬獎」，沒想到才剛刮開，就驚喜刮出300萬元頭獎，讓三人當場又叫又跳，難掩喜悅。突如其來的好運，也替他們的新年增添滿滿希望。





彰化越南3移工「刮中300萬頭獎」！彩券行員工驚見「致富2秘招」全說了

高雄一名越南男性移工，伸手輕撫彌勒佛肚子，並用中文誠心祈求，竟幸運刮中1200萬元大獎。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）





事實上，台灣彩券近期推出限定款刮刮樂「1,200萬大吉利」，雖然距離農曆春節尚有一段時間，高雄市岡山區卻已搶先誕生今年首位頭獎得主。一名年輕的越南男性移工幸運刮中1200萬元大獎，消息曝光後引發關注。據彩券行代理人林小姐轉述，該名移工當天一口氣買了多張刮刮樂，卻遲遲未見中獎，直到只剩最後一張時，突然走到店內供奉的彌勒佛前，伸手輕撫彌勒佛肚子，並用中文誠心祈求「希望這張可以中大獎」。沒想到刮開後竟真的抱回頭獎，讓現場眾人又驚又喜。林小姐也笑說，這一刻彷彿證明了「彌勒佛的好運加持不分國籍，人人都有機會」。





※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：

訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。









原文出處：彰化越南3移工「刮中300萬頭獎」！彩券行員工驚見「致富2秘招」全說了

更多民視新聞報導

韓巴台股元月漲勢領先！一表掌握 法人看好新興市場

公園驚見「活魚丟廚餘桶」！ 釣客揭真相：是在清除外來種

清粥小菜3菜1飯115元！網酸：價格是十大未解之謎

