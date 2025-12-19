彰化跨年卡司曝光！孫淑媚領軍迎2026馬年
迎接馬年的到來，彰化市公所將在12月31日晚間於旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，今年邀請到陳竟飛等多組藝人接力演唱，並由金曲歌后-孫淑媚陪伴大家倒數迎接2026年，還有獎品豐富的摸彩，馬年試手氣，有機會把iPhone 17等大獎帶回家，市長林世賢邀請全國各地朋友，一起到彰化共度難忘跨年夜。
彰化市年度盛事跨年晚會，每年吸引年輕族群共襄盛舉，今年晚會將在31日晚間7時30分起登場，卡司陣容堅強，邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力演唱，炒熱現場氣氛；並由金曲歌后-孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026年，期望再度掀起跨年熱潮。
除了安排多組藝人接力獻唱，陪伴民眾一同迎接嶄新的一年，晚會內容豐富多元，安排有社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等精彩節目，活動現場同時準備豐富摸彩好禮，獎項包括 iPhone17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項大獎。
「馬年」跨年晚會將在旭光西路舉辦，社會課表示，當日上午8時起至隔日凌晨5時旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口）將實施交通管制，汽、機車請勿駛入，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，請民眾配合現場交通管制人員指揮，如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。。
林世賢邀請民眾踴躍參加「馬年」跨年晚會，一起High翻跨年夜，並感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對晚會活動的大力支持與贊助。跨年晚會相關訊息可洽詢彰化市公所，電話：04-7222141分機 1715、1714。
