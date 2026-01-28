彰化路口機車驚悚攔腰撞 女騎士一路滑行卡車底下

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣永靖鄉中山路二段上，昨(27)日傍晚5點多發生一起驚悚車禍，石姓女子騎機車出巷口，準備左轉到中山路二段上，沒想到直行的胡姓男子高速衝了出來，攔腰撞上，女子連人帶車一路滑行，衝進一旁的轎車車底。救護人員到場後立即使用氣動式頂舉袋將車輛撐起，將女子救出送醫。

左看看右看看，等了好一段時間，確認沒有來車，女子緩緩起步準備左轉，沒想到直行機車，高速衝了出來攔腰撞上。目擊民眾說：「碰一聲就撞下去了，撞下去的時候摩托車噴到前面這邊來，他說有啦，人在車底下，我才彎腰下去看，整個人都在車底下。」

目擊民眾說：「碰一下就撞下去了，撞下去之後摩托車噴到前面這邊來，他說有啦人在車底下，我才彎腰下去看，好嚇人整個人都在車底下。」撞擊力道之大，男子連人帶車當場噴飛，女子則是連同機車，一路磨擦路面再直接衝進，白色轎車車底，過程中還伴隨著大量火花，附近民眾全被嚇壞。

救護車歐伊歐伊趕到現場，機車橫躺在馬路中間，四周還有不少碎片散落，事發在彰化縣永靖鄉，27日下午5點多，石姓女子當時騎出巷子，準備左轉到中山路二段上，但直行的胡姓男子，行經路口時閃避不及，狠狠撞了上去，還導致石姓女子一度受困車底。

永靖消防分隊隊員林維晨說：「救災人員到達現場後，立即以輪擋穩固車子，氣動式頂舉袋撐起車輛，現場花了8分鐘時間將傷者救出。」附近民眾說：「撞擊到了啦，摩托車根本就都沒有煞車啊。」

忍不住叫出聲，回想起驚悚瞬間就發生在自家門口，仍然餘悸猶存，所幸雙方騎士送醫急救後，都沒有生命危險，而詳細肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

