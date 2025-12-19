彰化路葡萄莊園加入食農創生邁向百年永續經營

彰化縣「路葡萄莊園」加入「好食好事基金會」，推展「食農創生」，邁向百年永續經營酒莊來邁進。（圖：李河錫攝）

位在彰化埔心鄉的「路葡萄莊園」不僅生產多品系的鮮食葡萄，所釀製的紅、白葡萄酒，更是勇奪「全國葡萄酒評鑑賽」的常勝軍；為比照歐洲「葡萄酒莊」百年經營的品牌，今年度受理「好食好事基金會」補助輔導對象，將建立永續經營機制，為葡萄產業創新機。

彰化埔心鄉的「路葡萄莊園」經營葡萄產業已具有百年歷史，由第3代黃俊仕接手後，在園區營造一座長達400公尺的「葡萄藤隧道」，並耗費10多年建置自動化溫室系統，穩定產量並同步推動休閒觀光葡萄產業園區；在經營約2公頃的農地上，所生產的巨峰、蜜紅等多品系鮮食葡萄，深受市場歡迎，擁有眾多固定訂購的消費族群；栽培黑后、金香葡萄，所釀製的紅、白葡萄酒，更是勇奪「全國葡萄酒評鑑賽」的常勝軍，成為國內多角化經營葡萄產業的新典範。

協助葡萄產業升級！彰化「路葡萄莊園」，透過「好食好事基金會」輔導，推展「食農創生」，邁向永續經營。（圖：李河錫攝）

「路葡萄莊園」在今年獲選成為「好食好事基金會」補助輔導對象後，黃俊仕期許，希望藉由「企業化」經營的團隊，能夠為小農經營的葡萄農帶來營運新思維，更能比照歐洲「葡萄酒莊」百年經營的品牌，建立永續經營機制，再創臺灣葡萄產業發展的新氣象！

前往參訪的捐助人代表魏應充，則是化身成專業導師，親自傳授經營的秘訣，並一一垂詢彰化葡萄產業目前發展的現況，以及想投入的青農們，可能面臨的難題，並以實務經驗點出關鍵突破方向，為青年創業者指引新契機；一方面了解他們需求，一方面分享自己的經驗，最希望的則是能實質幫他們，把年輕人留在農村奮鬥。

「好食好事」基金會董事長楊瑞昌則表示，今年是以「食農新四力」為題，選出8組團隊、進行6個月密集輔導，協助他們完成產品開發與銷售循環，涵蓋傳統工藝、智慧農業到品牌再造，希望也能協助「路葡萄莊園」帶來新的動能，再創臺灣葡萄產業永續經營的新商機。（李河錫報導）

◆提醒您：酒後不開車，飲酒過量有礙健康