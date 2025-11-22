彰化路面驚見《惡靈古堡》標誌！市長也霧煞煞 地政處揭「神秘用途」
彰化市區近日馬路上出現好幾個神祕標誌，圖案酷似電玩《惡靈古堡》的保護傘公司，引發民眾熱議。對此，彰化地政處表示，這些反光布條是為了「圖根點空中定位測量」所用，目的是增加空中飛行測量的精準度，以補足座標資訊，提升地圖精度。
彰化市區街頭的馬路上，出現許多神秘標示，圖案為一張綠底的大帆布，上面有6個三角形，圖案酷似電玩《惡靈古堡》的保護傘公司標誌，引發市民熱議。彰化市長林世賢獲報後，到現場發現有許多縣道、省道都有張貼，但是並未向市公所提出申請，他直言「實在很惡質」。
公路局彰化工務段長廖志彬則表示，也沒有看過這種圖，猜測是航測圖、空照圖，但是貼在馬路上會讓交通安全產生疑慮，未經申請有違法之虞，可以依法開罰。彰化縣地政處出面解答，指出圖案是彰化地政事務所為辦理114年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊」（俗稱三圖合一）的委外航拍工作，由得標廠商設置。
地政處進一步解釋，這些布標是屬於測量用途，絕無監視、蒐集個資或治安上的目的。標示在當天安裝，當天測量完就會拆除。標示目的在於增加空中飛行測量的精準度，可以補足座標資訊，用於提升傳統地籍圖的精度、強化土地界址的一致性，有助於土地複丈、登記、都市計畫、公共工程。不過，地政事務也所強調，未來進行這種作業時會加強跟地方溝通、宣導，避免造成不必要的誤會。
更多鏡報報導
1個月沒大號！41歲男腸道「囤9公斤糞便」慘死
大苑子董事長登門致歉！農場再發聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
排3小時才買到！麥當勞奶昔「1杯熱量430大卡」 驚人冷知識曝光
其他人也在看
〈府城廣角鏡〉非洲豬瘟食安責任歸屬中央或地方？
吳威志 上個月台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟陽性反應，當日十二時起全國豬隻…中華日報 ・ 18 小時前
【新聞辭典】徐蚌會戰 黃百韜固守碾莊盡忠報國
記者陳彥陵／專題報導 徐蚌會戰為國共內戰中關鍵一役，黃百韜將軍在此戰以果敢與堅毅精神留下軍史篇章（如圖，本報資料照片）。黃百韜歷經北伐、抗日戰爭等重大戰役，戰青年日報 ・ 16 小時前
《戰地風雲6》免費大逃殺《禁區衝突》菁英賽事12月11日展開，爭奪百萬美元總獎金
今天，《戰地風雲》工作室宣布《戰地風雲 禁區衝突》菁英賽正式登場，這是《戰地風雲》競技項目的巔峰，在全球舞台上展示《戰地風雲》能提供的頂級競技內容。「菁英賽」將於 12 月 11 日展開，旨在為系列作進一步引入競技玩法，同時也為社群提供一種新的晉級方式。最初賽事將提供 100 萬美元總獎金，開放三大區域的600 名參賽者競逐決賽寶座。他們不僅代表社群中最優秀的《戰地風雲》玩家，並且也是世界上頂尖的第一人稱射擊遊戲高手。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
中國副總理：經貿應繼續成為中美關係壓艙石
（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。中央社 ・ 22 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 22 小時前
台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高
台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方...聯合新聞網 ・ 23 小時前
金馬62／完整得獎名單出爐！《大濛》奪「最佳劇情片」
娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項。其中，《大濛》以11項提名成為本屆呼聲最高的作品，《左撇子女孩》以9項緊隨其後，而《地母》與《我家的事》各獲8項提名，齊列第三。最受矚目的影后角逐戰，由四度入圍的劉若英對上二度入圍的林依晨、范冰冰、方郁婷，以及首度入圍的高伊玲，誰能一舉摘下后冠令人期待。同樣競爭激烈的影帝之爭中，多度入圍且曾榮獲影帝的張震再度問鼎，將與三度入圍的張孝全正面交鋒。本屆金馬獎究竟獎落誰家，鎖定《民視新聞網》，同步為您更新2025第62屆金馬獎得獎名單！民視 ・ 17 小時前
擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防
南部中心／綜合報導為響應「國際終止婦女受暴日」，高雄市社會局家防中心22日在衛武營都會公園夏日大道，舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，串連跨局處網絡與社區力量，共同推動暴力防治與初級預防工作。活動以象徵性別平等與力量提升的紫絲帶意涵，由市府王宏榮副秘書長、社會局蔡宛芬局長、貴賓及社區夥伴共同傳遞紫絲帶，象徵凝聚公私協力的守護能量，一同承諾「拒絕暴力、從社區開始」啟動，共織屬於高雄的紫絲帶，並吸引超過800名親子與市民熱情參與，在輕鬆有趣的氛圍中認識家暴防治、兒少保護等重要觀念。民視 ・ 23 小時前
金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會主席執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰緯來新聞網 ・ 15 小時前
棒球》徐生明少棒賽重回美濃 小朋友體驗拔蘿蔔與彩繪紙傘
徐生明國際少棒錦賽今年重回高雄美濃開打，除了以球會友，「拔蘿蔔」與「彩繪紙傘」不僅能凸顯美濃當地特色，也是最吸引小朋友的活動。韓國順天南山游擊手朴準頌連續2年來台參賽，今年在美濃第一次拔蘿蔔讓他覺得很新奇，更驚豔的是白玉蘿蔔小巧可愛，不像韓國蘿蔔又粗又長。南山球員這次來台前幾乎都染髮，朴準頌選擇酷炫自由時報 ・ 19 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 22 小時前
烏樹林廢棄物大火 未全部撲滅
記者陳佳伶∕後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 19 小時前
印度"太陽城"巴德拉 點亮450萬戶家庭
在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，一座太陽能電廠，改變了上千人的生活。曾經因為長期停電而被迫中斷的農耕、課業和商機，如今都在太陽能的支持下，重新啟動，穩定的電力不只讓村民擺脫高溫與黑暗，也帶來了希望。 曾...大愛電視 ・ 21 小時前
《家是台北的名字》出版 「軟體面」切入文化資產背後的家族故事
每個人都擁有各自對「家」的共鳴與想像，台北市府文化局與有理文化共同出版《家是臺北的名字：從我到我們的城之記憶》，透過10棟文化資產為軸線，書寫台北家族與空間、歷史與情感的共生故事。今（22）日舉辦書發表會，由本書建築顧問暨作者王惠君與新芳春茶行第4代王瑤玟分享書中故居建築的故事。自由時報 ・ 1 天前
高爾夫》海島菁英賽，諾瓦克第二回合躍居領先
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】美巡秋季賽最後一役The RSM Classic（海島菁英賽），十一月二十一日在Sea Island Resort（海島渡假村）羅開Golf 頻道 ・ 22 小時前
分析：川普和平方案讓俄多拿領土面積等同雙北市
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法新社據美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的數據分析，美國提出的俄烏和平計畫草案中，烏克蘭割讓給俄羅斯的領土面積等同歐洲國家盧森堡（相當於台北市加新北市）。中央社 ・ 1 天前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值
（中央社記者趙敏雅台北22日電）數發部長林宜敬今天表示，台灣軟體產業唯有做product（產品），才能創造更大的價值，並呼籲更多企業投入產品化發展。林宜敬也鼓勵台灣軟體工程師留下，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，期盼台灣未來能有稱霸全球的軟體公司。中央社 ・ 20 小時前
北港媽抵河樂廣場 黃偉哲接駕祈福
記者陳治交∕台南報導 「北港媽南都巡歷」進入第八天行程，二十二日抵達台南市知名地標河…中華日報 ・ 19 小時前