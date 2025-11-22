彰化路面驚見《惡靈古堡》標誌！市長也霧煞煞 地政處揭「神秘用途」

彰化市區近日馬路上出現好幾個神祕標誌，引發市民熱議。圖／翻攝自彰化大小事

彰化市區近日馬路上出現好幾個神祕標誌，圖案酷似電玩《惡靈古堡》的保護傘公司，引發民眾熱議。對此，彰化地政處表示，這些反光布條是為了「圖根點空中定位測量」所用，目的是增加空中飛行測量的精準度，以補足座標資訊，提升地圖精度。

彰化市區街頭的馬路上，出現許多神秘標示，圖案為一張綠底的大帆布，上面有6個三角形，圖案酷似電玩《惡靈古堡》的保護傘公司標誌，引發市民熱議。彰化市長林世賢獲報後，到現場發現有許多縣道、省道都有張貼，但是並未向市公所提出申請，他直言「實在很惡質」。

公路局彰化工務段長廖志彬則表示，也沒有看過這種圖，猜測是航測圖、空照圖，但是貼在馬路上會讓交通安全產生疑慮，未經申請有違法之虞，可以依法開罰。彰化縣地政處出面解答，指出圖案是彰化地政事務所為辦理114年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊」（俗稱三圖合一）的委外航拍工作，由得標廠商設置。

地政處進一步解釋，這些布標是屬於測量用途，絕無監視、蒐集個資或治安上的目的。標示在當天安裝，當天測量完就會拆除。標示目的在於增加空中飛行測量的精準度，可以補足座標資訊，用於提升傳統地籍圖的精度、強化土地界址的一致性，有助於土地複丈、登記、都市計畫、公共工程。不過，地政事務也所強調，未來進行這種作業時會加強跟地方溝通、宣導，避免造成不必要的誤會。



