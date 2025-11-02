彰化身心障礙者日園遊會暨特教表揚

為響應國際身心障礙者日，彰化縣政府昨（二）日於社頭果菜市場舉辦「心無礙幸福作夥來一一四年度彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，縣長王惠美與會表揚「特殊教育評鑑績優學校、特殊教育評鑑資賦優異類特優及優等學校、守護天使、特殊教育學生獎學金、資賦優異學生特殊表現」，五大獎項共五十九校、一六七組優秀師生及七個評鑑績優服務單位。

此外，會中由王縣長等人一起啟動價值約千萬元的大型復康巴士，王縣長特別感謝新北市議長蔣根煌媒合「中華上永好讚會」等一○一位善心人士，共同捐贈輪椅一三六台輪椅（約七十四萬八千元）給彰化縣，充實輔具資源中心之輪椅媒合與借用服務，一起提升身心障礙者及失能者的生活品質，讓彰化社福量能更加提升，幸福作夥來。

王縣長表示，十二月三日是「國際身心障礙者日」，為喚起社會大眾對身心障礙朋友權益的重視，縣府今年以「心無礙，讓愛作夥來」為主題，舉辦特殊教育表揚活動與公益園遊會，邀請縣內各身障與社會團體共同參與，推廣身障者的自立生活與社會參與，也鼓勵各單位積極提供多元支持，讓「障礙不再成為阻礙」，也讓社會更加包容、友善、溫暖。

王縣長表示，這次表揚在特殊教育領域中的評鑑績優學校，以及超越自我的優秀學生，孩子在學校能夠持續進步，歸因於老師與專業人員的用心指導，協助他們找回自信，有的先天受限，有的在成長過程中遇到挑戰，但在老師與機構的陪伴下，得以努力學習、勇敢面對，展現與眾不同的光采，也表揚學校中展現同理心、主動幫助身障同學的「守護天使」，以及長期投入身心障礙服務領域、表現傑出的楷模與機構，感謝他們無私的奉獻，讓愛能夠傳承下去。

彰化縣社會處表示，園遊會當天的攤位達五十多攤以上，除有各式各樣的美食攤位，現場亦設置「CRPD探索區」、「輔具維修區」、「義剪區」、「視障按摩區」、「導盲犬區」、「政令宣導區」等攤位，宣導政策的同時也提高參與民眾對社會福利的認識。