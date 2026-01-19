彰化車站驚魂! 疑不滿移工調戲女子 男失控"亮刀又勒脖"

中部中心／李文華 彰化報導

彰化車站，驚傳持刀事件！18日傍晚，一名男子，竟在車站前，用手架住一名移工的脖子，還亮刀試圖攻擊，所幸有熱心民眾，衝上前奪刀並壓制，男子自稱，他是看到移工調戲女孩子，為了主持司法正義，才會持刀又勒脖，警方到場逮人，移送法辦。

騎樓下，一大群人，擠成一團，仔細一看，中間一名藍衣男子，手中似乎握著一把小刀，有的人試圖將刀拿走，也有些人則是想將男子拉走，

獲報有人持刀，警方不敢大意，火速趕到現場，事發就在彰化車站公廁前方，18日下午4點半左右，出現了這個衝突場面，

彰化車站亮刀驚魂 男子架住移工脖子"民眾奪刀壓制"（圖／民視新聞）





持刀的33歲吳姓男子向員警表示，他是因為看到路邊的印尼籍移工，調戲女孩子，才會亮刀，並架住對方脖子，和移工同行的4名友人見狀，立刻上前將兩人分開，6個人因此爆發激烈肢體衝突。

根據調查，吳姓男子與家人關係不好，還有毒品前科，前幾天才因為毒品進入警局，而案發當天，自稱要主持司法正義，公然亮刀，嚇壞在場所有人。所幸有見義勇為的民眾，衝上前奪刀壓制，警方也在短時間內，控制現場，沒有人受傷。





架住脖子! 男子自稱"移工調戲女子" 熱心民眾奪刀壓制（圖／翻攝畫面）

在人潮來往的車站持刀攻擊人，造成極大恐慌，全案依涉嫌恐嚇、妨害自由等罪嫌移送，並建請法院羈押，避免再犯。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

