彰化轎車衝撞停等紅燈機車！女騎士遭輾不治1死3傷

彰化縣員林市員鹿路與新義街口發生死亡車禍。根據現場監視器畫面顯示，當時72歲蕭姓女騎士正載著女兒，與46歲張姓女騎士依序停在路口等待紅燈，64歲高姓女騎士隨後從後方緩慢騎來，同樣停下等候號誌。

就在此時，一輛白色轎車突然從後方高速駛來，完全沒有減速跡象，直接撞上排在最後方的高姓女騎士。強大的撞擊力道不僅撞倒兩台機車，更將高女撞飛，她不幸落在轎車右前輪處。令人髮指的是，肇事駕駛非但沒有停車查看，反而持續踩下油門，車輛前後輪先後從高女頭頸部輾壓而過。

目擊民眾描述現場情況相當驚悚，左側的蕭姓母女也遭到波及，其中一人因撞擊力道騰空摔落地面。事故發生後，現場機車零件碎片四散，路口陷入一片混亂，附近居民見狀立即衝出協助傷者並報案求援。

員林消防西區分隊長張書賓說明，救護人員抵達現場後，立即為高姓女騎士戴上頸圈並使用長背板固定，然而患者送上救護車後已呈現到院前心跳停止狀態，救護員緊急施以CPR心肺復甦術及AED電擊急救。高女隨即被送往員林基督教醫院搶救，但因頭部傷勢過重，最終仍宣告不治身亡。

另一輛救護車則負責將蕭姓母女送醫，母親表示肢體疼痛需要治療，女兒傷勢較輕可自行就醫。46歲張姓女騎士也在事故中受到波及，所幸僅受輕傷，三名傷者均無生命危險。

彰化縣警察局員林分局副分局長許秀枝表示，肇事的白色自小客車在撞擊後直接加速逃離現場，警方立即調閱沿線多支監視器，目前已掌握特定車輛特徵，正循線追查駕駛身分與去向。本案將依肇事逃逸致死罪嫌偵辦，同時將進一步釐清肇事駕駛是否涉及酒駕、毒駕、超速或蓄意殺人等嚴重罪行。警方也呼籲民眾若有相關線索，可提供協助早日將肇事者繩之以法。

