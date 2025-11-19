彰化轎車輾死停等女騎士還肇逃 警火速緝凶車主曝光！

彰化縣員林市昨（18）日下午發生一起死亡車禍事件，正在等紅燈的64歲高姓女機車騎士，突然被後方白色轎車撞擊，女騎士當場被捲進車底，還慘遭轎車輾壓，當場慘死輪下，可惡的是，轎車竟然直接揚長而去，員林分局警方表示，昨日晚間已找到犯案車輛，並通知車主到案說明，不過車主供稱是將車輛借給友人駕駛，警方目前已鎖定涉案駕駛，正積極查緝中。

發生在彰化員林的轎車輾死女騎士車禍，警方已經找到車主，但車主聲稱是借車給友人。（圖／警方提供）

這起車禍發生在員鹿路與新義街交叉，事發前高姓女騎士正在機車停等區等待紅燈，未料後方一輛白色轎車卻當場衝撞，高姓女騎士整個人被頂上車頂後，滑落地面捲入車底，但轎車駕駛竟然當場輾壓高女，也波及到另一台機車上的72歲蕭姓女乘客，疑似也遭到車輪輾壓，還有另名46歲張姓女騎士，手腳擦挫傷，肇事的轎車駕駛竟開車離開，行徑相當誇張。

消防局獲報後也立即前往現場，高姓婦人當場沒了呼吸心跳緊急施以心肺復甦術及電擊，送員林基督教醫院救治但仍因傷重宣告不治。員林分局警方也火速在晚間循線找到肇事車輛，並通知駕駛到案說明。車主供稱，車輛是借給友人使用，並不知情，目前警方也已鎖定涉案駕駛，正擴大追緝，以釐清犯案動機。

