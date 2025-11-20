彰化農產品促銷嘉年華 23日於果菜市場登場

為推廣在地彰化優鮮農特產品，彰化縣政府將於 11 月 23 日在彰化果菜市場（彩虹橋旁）舉辦 114 年度彰化縣農產品促銷嘉年華，活動當天規劃農產品展售、在地美食品嘗、音樂表演，並準備近 200 項摸彩獎品，彰化縣長王惠美表示，今年仍以「吃在地、享當季」為主軸，邀請民眾一同支持在地農民，品嘗彰化新鮮優質的水果與農產品。

王惠美指出，嘉年華將於23日上午8時起陸續登場，包含限定優惠及精彩表演；9時30分起發放 3,000 份限量免費鮮果禮袋，內容包含香蕉、柑橘、百香果、紅龍果及柳丁等當季水果。此外，當天果菜市場也提供部分商品以批發價再 8 折優惠的方式促銷，希望民眾把握機會前來選購。

縣府近年持續投入果菜市場硬體改善，王惠美表示，市場「農業產銷必要設施工程」獲農糧署補助 5,920 萬元，縣府另投入 988 萬元，期望工程完工後能提升市場運作效率並促進農產交易。彰化果菜市場理事主席陳建宏也補充，水果嘉年華將於當日上午 9 時至下午 1 時舉行，活動內容豐富，期盼民眾踴躍參與。

農業處表示，縣府推動「彰化優鮮」認證制度，協助農友取得三章一Q等相關品質認證，並輔導產銷流程，希望以更完善的制度推動在地農產品，邀請民眾透過行動支持彰化農業，品味產地最新鮮的風味。