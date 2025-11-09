彰化農藥蛋波及嘉義 縣內全售完、嘉義市攔下8盒

食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣衛生局查到有一家牧場出品的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」農藥殘留超過容許標準，15萬顆蛋流入市面，嘉義縣衛生局獲報追查有進貨的量販店，但該店已無同批貨號雞蛋，嘉義市衛生局即時擋下8盒，目前全數下架。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，7日接到通報，就派員清查，發現嘉義縣只有新港的全聯有進這批雞蛋，但稽查人員到場，貨架上已無這批問題蛋，庫存也沒有同批號貨品，全部賣光。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，7日接獲彰化縣衛生局電話通知，該衛生局抽驗畜牧場原料蛋檢出農藥芬普尼代謝物超量，通知嘉義市下游販賣的全聯福利中心要配合相關產品進行回收，衛生局同仁當天馬上通知轄內18間全聯福利中心下架回收相關雞蛋產品，經廠商統計回報，共下架回收8盒疑慮雞蛋產品。

