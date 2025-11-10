彰化追芬普尼問題蛋來源 皆來自埤頭某養雞場

雞隻在籠舍內排排站，有些已經下蛋，彰化埤頭鄉這間蛋雞場生產的4批次雞蛋，9日被檢出農藥芬普尼代謝物超標，10日彰化縣動防所人員前往稽查環境用藥。

動防所人員說明，「先了解這次為什麼有這個藥物殘留。」

彰化縣衛生局在市售鮮健蛋品洗選蛋中，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，超過容許值3倍，經查問題蛋約15萬顆，共有9款蛋品受影響，雞蛋上的溯源碼皆為為I47045。事情爆發後，案例蛋場附近民眾與蛋農議論紛紛。

廣告 廣告

彰化民眾陳先生說：​​「當然有時候會擔心，我就是注意說要檢驗合格，會特別去看。」

非當事蛋農則說道，「是怕說雞蛋會有，噴下去飼料會有、會吃到、會殘留。」

當事案場蛋農並未對外說明，彰化縣動物防疫所表示，該蛋雞場飼養4.9萬隻蛋雞，5日接獲衛生單位通知後，馬上對蛋雞場進行移動管制，並對雞蛋與飼料進行檢驗。

彰化縣動防所長董孟治表示，「他只要被我們檢出裡面有的話，我們就會依《動物用藥品管理法》進行裁罰，裁罰的金額是6萬到30萬這個區間。」

彰化縣府強調，問題蛋品是在一般通路抽檢驗出，目前要求同批號全面下架，如果檢驗出蛋品中含有疑似藥品，將依《動物用藥品管理法》進行裁罰，罰鍰金額介於6萬至30萬元。