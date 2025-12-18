彰化送肉粽路線縮短九成！ 神明指示從5公里減至1公里

麥厝村長梁國忠今（18）日公布送煞科儀的初步路線與時間，呼籲村民當晚盡量避開相關路段，以確保人身安全。彰化縣福興鄉麥厝村預計於27日星期六晚間21時舉辦傳統「送肉粽」科儀，原規劃的送煞路線長達5公里、橫跨4個村莊，經請示神明後決定大幅縮減至約1公里。

梁國忠說明，原計畫的路線將穿越福興與芳苑鄉共4個村莊，由於範圍過大，讓在地居民相當不安，也擔憂勞師動眾。經與神明請示後，為減少居民不安與活動規模，決定「縮小規模、簡單處理」，將路線大幅縮短，並以出海口作為儀式終點。

根據曝光的送煞路線，儀式將從麥厝村喪家出發，經廈粘橋左轉往埔鹽溪，再接入東螺溪，最終至出海口進行化煞，全程約1公里。梁國忠表示，此次科儀全程採步行方式進行，細節路線與確切時間仍有可能微調。

梁國忠補充，這幾天將持續請示神明，預計最快於本週日22日前對外公告最終方案，要和神明請示後才能確定最終版本。他特別提醒村民，儀式舉行期間應盡量避開相關路段，以免衝煞。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民俗儀式，旨在送走吊頸自盡者的煞氣，傳統上對路線與程序極為講究。此次麥厝村在規劃過程中，兼顧民俗信仰與社區影響，主動縮減範圍，反映出地方對傳統習俗的調整與對居民感受的尊重。

