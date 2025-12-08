彰化透天厝惡火奪命！102歲人瑞逃生不及亡 孝子顧母吸濃煙命危

彰化溪湖一間透天厝今（8）日凌晨突發火警，造成一死一傷的悲劇。（圖／翻攝畫面）

彰化縣溪湖鎮今（8）日凌晨發生一起透天民宅火警，造成一死一傷悲劇。高齡102歲的人瑞老婦受困一樓臥室，救出時已無生命跡象，經送醫仍宣告不治；在一旁貼身照顧的兒子則因吸入濃煙嚴重嗆傷，已住進加護病房觀察。突如其來的火勢奪走老婦生命，確切起火原因仍待警消調查釐清。

這起火警發生於凌晨1時54分，地點位於溪湖鎮崙子腳路的一棟透天厝。建築物一樓不明原因起火，火舌迅速竄燒並釋出大量濃煙。彰化縣消防局接獲通報後，立即派出12輛消防車、3輛救護車與28名人員馳援。到場評估後發現，一樓約5平方公尺區域陷入燃燒，雖無延燒疑慮，但屋內仍有人受困，情況十分危急。

消防人員在濃煙中破門進入搜索，於2時17分在一樓廁所旁臥室發現受困的百歲老婦，但她已無呼吸心跳。救護人員第一時間施作CPR後，緊急送往衛福部彰化醫院，仍因傷勢過重不幸身亡。同時間，一旁睡在沙發照顧母親的小兒子也因吸入性嗆傷送醫，目前仍在加護病房接受觀察。

據當地里長透露，這戶人家三代同堂，老婦平時由小兒子專責照護，家族成員多居外地，但感情融洽。里長表示，人瑞老婦的小兒子長期陪伴在側，晚上也睡在老母親旁的沙發，未料深夜惡火奪走母親生命，也讓孝子身受重傷。消息傳出後，家屬皆連夜返家協助處理後續事宜。

消防局表示，火勢於2時54分熄滅，現場未發現危險物品，詳細起火原因仍由火調人員鑑識中。這起意外不僅造成生命憾事，也讓社區居民深感不捨。

