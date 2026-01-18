Photo Credits：愛玩彰化

在旅遊中，同時裝進信仰的溫度、老城的歲月感，還有夜色裡閃閃發光的浪漫，這趟從鹿港天后宮裊裊香火中為旅程祈福，漫步老街感受百年商港留下的風華，再走進南勢社區古厝與花海交織的療癒角落；入夜後登上八卦山，看月影季燈會點亮山城夜色，沿著天空步道俯瞰整座彰化，浪漫氛圍悄悄滿格。

【彰化景點推薦】

鹿港南勢社區古厝與花海

鹿港天后宮古蹟廟宇祈福

鹿港老街

八卦山大佛風景區彰化月影季燈會

八卦山天空步道

鹿港南勢社區古厝與花海

廣告 廣告

Photo Credits： bruce570318

彰化鹿港鎮南勢社區利用休耕農田舉辦「南勢無難事・賞花有樂事」活動，要民眾在繽紛花海中感受滿滿春日氣息，邀請大家來鹿港拍美照! 農田中硫華菊、向日葵、波斯菊齊放，搭配花田裝置藝術、復古三合院建築「許木農村文物館」，懷舊又浪漫的拍照背景，隨手一拍秒變網美。

地址：彰化縣鹿港鎮南勢巷57之18號

交通資訊：建議自行開車前往

鹿港天后宮古蹟廟宇祈福

Photo Credits：peipei619、 keita1989920

來到鹿港鎮一定要前往參拜祈求平安健康、事業順利的400年的古老大廟-鹿港天后宮，屬國定古蹟，主祀湄洲祖廟開基媽祖，以其悠久歷史和精美建築聞名，信徒來此祈福可參拜媽祖、玉皇大帝、太歲星君、月老、註生娘娘等神明，參與點燈、安太歲、安拜斗等祈福儀式。由於太多信眾和媽祖娘娘求姻緣，廟方在2007年才開設了月老廳，在設立近二十年短短時間內，月老的靈驗指數已榮登全台數一數二的靈驗，吸引了不少信眾前往參拜、祈求好姻緣。

開放時間：07:00-21:00

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

交通：搭臺鐵至彰化站下-轉搭彰化客運6902（往鹿港）至戲院前站下車

鹿港老街

Photo Credits：elenchenroro、 jay_19930518、taiwan.4fun、153_mom

超過三百年歷史的鹿港老街，是台灣第一個評定古蹟保存區的古市街。街上多為傳統的閩南式建築，必吃小吃如蚵仔煎、蝦猴酥、牛舌餅，還有許多伴手禮、傳統糕餅等店家林立。除了步行，透過搭乘電動三輪車更輕鬆造訪鹿港各種古蹟，並且藉由三輪車師傅解說，以在地人視角帶領更加深入認識鹿港的魅力與文化歷史。以網路搜尋「鹿港三輪車」即可找到相關店家。

鹿港桂花巷藝術村，總是可愛到不行，經常洗版IG的「糖果燈籠海」不容錯過。桂花巷清治時期的貿易河道，遍植桂花而得了桂花巷此一名號，而桂花巷藝術村是由七棟日治昭和時期舊建築所構成，近年整修後成為文創藝術家的工作坊、微型商店，成為新興的觀光景點之一。

地址：彰化縣鹿港鎮洛津里桂花巷7號

交通資訊：鹿港火車站搭乘6934 號公車至「合作社」站，下車後步行約 3 分鐘抵達鹿港老街及桂花巷藝術村。

八卦山大佛風景區彰化月影季燈會

彰化這樣玩 天后宮祈福、八卦山看燈會、古厝花海拍美照！6大景點超人氣

八卦山大佛風景區彰化月影季燈會

八卦山大佛風景區彰化月影季燈會

Photo Credits：愛玩彰化

2026彰化月影燈季以《跳跳馬戲團》為主題，迎接馬年的到來，於八卦山大佛風景區正式點燈，在卦山路、卦山村、參佛道等處設置 Rody 燈組、旋轉木馬等藝術裝置，巨型 Rody 與櫻桃小丸子為造型主燈每晚有燈光秀，搭配小丸子原版授權主題曲、中文配音，整座園區化身為充滿童趣與驚喜的燈光馬戲樂園。

2026月影燈季

活動日期：2025/12/27～2026/3/1

開燈時間：每日 17:30~22:00 (每星期五~日 限定雷射光雕秀)

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號

活動詳情：2026彰化月影燈季

交通資訊：台灣好行6936鹿港祈福線至文化局（八卦山大佛風景區)站下車

八卦山天空步道

Photo Credits：bb211019

八卦山天空步道，座落八卦大佛旁，白天步行可以欣賞荷花池生態園區、彰化藝術高中等景點，可從高空視野漫遊森林、欣賞人文藝術；夜間，點上千萬顆小燈光串成星光隧道，則又是不同的漫浪氣氛。

開放時間：24 小時

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

交通：搭火車到彰化站，轉乘彰化客運或YouBike

撰稿者/韓微微