彰化道路驚見「虛線箭頭」 民眾大喊「立可帶斷掉了」！

彰化縣和美鎮彰美路段，同時有實線箭頭，也有虛線箭頭。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮彰美路多處路口，出現了全新的「虛線箭頭」，民眾看得滿頭霧水，有人打趣說是「這是立可帶斷掉了嗎？」。縣府交通處表示，這是「預告箭頭」，主要是提示前方的車道配置變化，依照箭頭資訊，可以知道下個路口有沒有左轉或是右轉車道，讓用路人做好準備。

民眾表示，和美鎮彰美路突然出現多處「虛線箭頭」，剛好都在路口，有的位於內側車道，有的位於外側車道，也有路口是內外雙車道都是，大多數人都是「有看沒有懂」，只有聽過道路標線有白虛線，第一次看到虛線箭頭。

交通處指出，這是試辦計畫，主要是透過「虛線箭頭」來提醒用路人，前方的路口車道的配置有變化，在路幅寬度條件允許下，能夠透過道路標線，來提供駕駛更多的資訊。

交通處強調，當車道出現「虛線箭頭」，算是「預告」下一個路口的車道情況，所以，看到內側車道有直行與左分離的「虛線箭頭」，就是預告下個路口將有左轉車道。當外側車道有直行與右分離的「虛線箭頭」，就是提醒右轉車輛應該靠右行駛，可以提前完成車道變換，以提升行車安全。比起預告牌面來說，直接劃設在路面，更具有資訊有效傳達的效果。

交通處指出，目前除了和美鎮彰美路以外，在彰化市線東路與彰和路、彰化市線東路與彰草路，也有試辦，以提升用路安全。

彰化縣和美鎮彰美路出現虛線箭頭，許多人都不知道作用。(記者劉曉欣攝)

彰化縣和美鎮彰美路出現虛線箭頭，民眾大喊「立可帶斷掉了嗎？」。(記者劉曉欣攝)

