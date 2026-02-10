彰化違規簡訊通知服務 終結同一地點重複違規

黃建興站表示，透過簡訊即時提醒機制，可有效協助用路人檢視自身駕駛行為，及早導正不當習慣，進而減少重複違規與罰鍰負擔。（記者方一成攝）

為協助駕駛人即時掌握交通違規情形，避免因短時間內於同一地點重複違規而遭連續開罰，彰化縣警察局自一一四年三月五日起正式推出「交通違規簡訊通知服務」，提醒車主即時修正駕駛行為，降低違規風險。

車主只要至彰化縣警察局全球資訊網，點選「主題宣導」專區中的「交通違規簡訊通報申請」，即可透過手機號碼驗證或掃描 QR Code 方式完成申請。申請成功後，凡於彰化縣境內因民眾檢舉或科技執法設備取締，且經審核成案之交通違規案件，系統將主動發送簡訊通知，讓駕駛人第一時間掌握違規狀況。

彰化監理站黃建興站長今（十）日表示，透過簡訊即時提醒機制，可有效協助用路人檢視自身駕駛行為，及早導正不當習慣，進而減少重複違規與罰鍰負擔。為防範詐騙，該項簡訊通知不會附帶任何連結，請民眾提高警覺，切勿點擊不明網址；正式的違反道路交通管理事件通知單，仍將以紙本方式寄送至車主登記地址。

彰化監理站呼籲，民眾接獲違規通知單後，務必於通知單所載「應到案日期」前，至監理所（站）接受裁處，或可透過郵局、超商即時銷案、電話語音轉帳及網路等方式繳納罰鍰，避免逾期未繳而遭加重處罰。