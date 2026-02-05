彰化郵局揮毫送春聯 墨香暖心迎馬年

記者張溎壕／彰化報導

迎接丙午馬年，彰化郵局今（5）日在中央路郵局騎樓舉辦「郵心相連．傳愛永續—現場揮毫送春聯．馬躍新程迎新年」活動，邀請民眾在墨香中感受濃濃年味，也體驗手寫春聯的溫度。

今天一早，彰化郵局騎樓就熱鬧非凡，紅色春聯在陽光下閃閃發亮，墨香彌漫空氣中，現場湧入大批民眾。大家排起長長的隊伍，有的專心欣賞老師揮毫書寫，有的則期待挑選自己喜歡的吉祥對聯。隊伍中不乏攜家帶眷的家庭，孩子們興奮地指著老師的毛筆揮動，跟隨父母小心拿著春聯，笑聲與歡呼聲交織成濃濃的新春氛圍。

彰化郵局局長郭白慧表示，本次活動特別邀請「八卦山郵學會」多位書法老師到場，現場揮毫書寫各式吉祥對聯，字體風格多元，寓意吉祥，現場免費贈送。郭白慧說，看著老師一筆一畫在紅紙上流動，墨色深淺間散發溫度，每張春聯都像是傳遞心意的祝福，民眾不僅可以帶回家增添年節喜氣，也能親身感受書法的魅力與傳統文化的溫度。

現場不少民眾抓住機會，親眼欣賞書法老師流暢的揮毫過程，有的孩子好奇地問字的含義，長輩們則細細端詳筆畫之美，現場氣氛溫馨而熱鬧。郭白慧指出：「在3C時代，大家手寫信件的機會愈來愈少，郵差送信的次數也少了。透過寫春聯活動，不只是拿到祝福，更能重溫手寫的溫度與文字的美感。」

彰化郵局舉辦揮毫送春聯活動，民眾親手感受傳統書法溫度．吸引民眾排隊索取。（記者張溎壕攝）