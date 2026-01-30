彰化郵局春節送暖 郭白慧局長深入里鄰關懷獨居長者

▲彰化郵局春節送暖，郭白慧局長親自率領郵務團隊，深入里鄰關懷獨居長者，讓獨居的長者們在歲末寒冬中感受到來自郵政大家庭的真摯溫馨。（圖／彰化郵局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】115年農曆春節將至，彰化郵局為落實「郵心相連、傳愛永續」的企業精神，於今（30）日下午由郭白慧局長親自率領郵務團隊，偕同崙平里梁麗水里長、忠權里林連發里長及向陽里游寬棟里長，深入社區巷弄探訪獨居長者。

▲彰化郵局春節送暖，郭白慧局長親自率領郵務團隊，深入里鄰關懷獨居長者，讓獨居的長者們在歲末寒冬中感受到來自郵政大家庭的真摯溫馨。（圖／彰化郵局提供）

活動當日，郭白慧局長逐戶送上精心準備的養生穀粉與暖毯，並親切地與長輩話家常，叮嚀在冬日低溫之際務必注意身體保暖，讓獨居的長者們在歲末寒冬中感受到來自郵政大家庭的真摯溫馨。

彰化郵局局長郭白慧表示，彰化郵局除了提供專業的郵儲服務，更長期深耕社區與鄰里保持緊密互動，透過投遞同仁在第一線的關懷，建構起一道無形的守護網。未來，彰化郵局將持續發揮郵政通路優勢，結合地方力量加強推動關懷獨居長者活動，並秉持中華郵政「取之於社會，用之於社會」的理念，以實際行動善盡企業社會責任，確保社會弱勢族群能獲得所需的照護與關懷，成為在地長者最堅實且溫暖的依靠。