彰化郵局變身產房！孕婦緊急就地接生 職員與民眾築人牆守護

彰化郵局變身產房，讓張姓孕婦順利誕下男嬰，局長今日攜禮品向產婦及家屬致意。 圖：彰化郵局提供

[Newtalk新聞] 彰化員林市中正路郵局29日出現感人一幕，一名張姓孕婦29日下午到郵局辦事，突感不適、羊水破裂，情況緊急，郵局同仁機警應變，現場民眾自發性築起「人牆」，救護人員當場接生，郵局大廳瞬間化身產房並順利誕下一名健康男嬰，再次見證台灣最濃厚的人情味與最美的風景。

本月29日接近郵局打烊時間，張姓孕婦在彰化縣員林市的中正路郵局櫃檯辦理業務，突然感覺異樣，隨即發現羊水破裂，郵局同仁見狀立刻啟動應變，分工報警、撥打119求援，同時安撫孕婦情緒，並迅速清出空間，確保現場通風與動線順暢。

廣告 廣告

救護人員趕抵現場後發現，胎頭已下降來不及送醫，必須就地接生。隨後郵局內辦事民眾紛紛放下手邊事務，自動圍成一圈，為產婦築起一道「人牆」，替張姓孕婦遮擋視線、保護隱私，讓救護人員能專心進行接生。

約20分鐘後男嬰順利誕生，母子隨後由救護車送往醫院觀察，狀況穩定，今日彰化郵局局長陳樂明前往醫院向產婦及家屬致意。郵局變產房意外完成「生產任務」，充分展現緊急時刻，台灣最濃厚的人情味與最美的風景。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷隨機砍人後維安升級！跨年、元旦來臨 鐵警局強化車站見警率

社群喊話「為啥沒人暗殺賴清德」！高雄25歲男業務送辦