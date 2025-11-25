彰化鄉鎮特色公園 埤頭「樂米公園」啟用

【記者林玉芬/彰化報導】彰化推動「一鄉鎮一特色公園」施政目標，選定埤頭鄉合興村縣有地打造全新主題公園。縣長王惠美25日主持開園啟用典禮，佔地500坪的埤頭鄉「樂米公園」嶄新亮相，以埤頭鄉知名的「台稉九號米」發想，取「Love 米」-「樂米」為公園名稱，結合文化與遊憩功能的親子同遊新亮點。



王惠美表示，縣府團隊編列約1,200萬元工程經費，打造兼具趣味性與安全性的LOVE米-「樂米公園」，這塊土地是縣有的住宅用地，鄰近幼稚園、學校。為了讓地方資產發揮最大效益，縣府決定不出售住宅用地，將其打造成適合孩子遊玩及大人休憩的優良場所。

王惠美指出，公園設置可愛造型的「米寶公仔」，還有外型像米倉一樣的「旋轉穀倉」遊具；另外也有吊環、單槓的健身設施，鼓勵鄉親多多運動。主題遊戲場是地景式的稻田堡壘，讓孩子透過繩網攀爬，好好放電。還有適合各年齡層的盪鞦韆、造型搖搖馬、還有翹翹板，樹蔭下的休憩座椅為家長提供舒適的看顧空間，體現友善的環境設計。

城觀處表示，縣府積極推動共融公園建設，已陸續完成並啟用多處特色公園，包括田尾怡心園、伸港嬉濱海豚公園、員林兔馬鹿公園、溪湖中央公園、田中熊趣米公園、二林星球探索樂園，八卦山天空遊戲場等，「樂米公園」的完成再添一處亮眼成果。