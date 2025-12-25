彰化鄉間日常！縣議員返娘家巧遇「趕鴨子上架」

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在台灣過馬路「行人優先」，在彰化縣鄉間要「鴨子優先」！彰化縣議員賴清美返回芳苑娘家，在鄉間開車一半發現前方的車子也都停下來，原來正在等一大群鴨子過馬路，由鴨農拿著棍子與塑膠袋趕鴨，讓賴清美直呼，真是親眼見到「趕鴨子上架」。

賴清美說，她因為娘家在芳苑鄉，芳苑也是全國養雞、養鴨的重鎮，她知道住家鄰近有很多的養雞場與養鴨場，但在馬路親眼直擊鴨子過馬路，則是很少遇到。

賴清美表示，今天開車要回芳苑娘家，看到前方無法前進，才發現原來前方有一大群鴨子，主人正在趕鴨子，很可能是要為鴨子「換場」，鴨子也都很聽話的集體前進，只是馬路全部都鴨子，也都在等鴨子慢慢走，所有車輛都沒有人按喇叭，全都在欣賞「鴨子過馬路」的芳苑日常。

廣告 廣告

賴清美笑說，原來以前所學的「趕鴨子上架」成語，今天一次就親眼見到了，果然必須由主人來趕鴨，鴨子才會井然有序的前進，在地人也都會有默契的啟動「鴨子優先」，讓鴨子安心過馬路。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

行憲紀念日、元旦垃圾怎麼丟？ 彰化5鄉鎮清運全年無休

