彰化酒醉男揮刀 彰檢以恐嚇、反覆實施之虞聲押獲准

北捷連續攻擊案後，彰化鬧區昨（21日）晚出現一名郭姓男子，疑似酒醉後，手持鐮刀，不斷對民眾揮舞，彰化縣警察局彰化分局快打部隊趕往現場，喝斥男子將刀放下，帶回調查，經查郭男有另案遭拘提，也曾犯下毀損公物及竊盜等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。檢察官今（22日）下午以涉犯竊盜、恐嚇公眾等，罪嫌重大，有逃亡及反覆實施之虞，火速向法院聲請羈押獲准。

彰化市鬧區街頭21日晚間上演驚悚一幕！一名55歲郭姓街友喝下米酒後，竟隨手拿一把在菜市場撿到的鐮刀揮舞遊蕩，嚇壞民眾。經警方到現場、命放下鐮刀，測得其酒測值高達1.41，警方依涉嫌《刑法》恐嚇危害安全罪嫌，移送彰化地檢署。

彰檢偵辦發現，郭姓男子不僅是本次持刀鬧事的現行犯，同時也是其他案件的拘提對象。經審酌後認為，郭男過去曾有毀損公物等紀錄，此次再犯，已嚴重影響公共安全，加上他「居無定所」，有高度反覆實施犯罪的可能性。為防止其再度危害社會，檢方於今日下午複訊後，隨即以涉犯竊盜、恐嚇公眾等，罪嫌重大，有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。晚間彰院裁准。

彰化地檢署已依據高檢署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長謝名冠親自召集。今日隨即召開跨局處會議，整合警方、調查站、政風及社會安全網等單位。會議決議，各單位須密切監控網路不當言論，並全面清查車站、商場、公園等高風險公共場所，針對聖誕、元旦及春節等連續假期，預先規劃「即時發現、即時處置」維安措施，防範模仿效應。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

