彰化醫院57年慶 精進全方位醫療

彰化醫院57年慶，現場辦理濟助貧病愛心義賣會吸引許多愛心人士共襄盛舉。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

衛福部彰化醫院二十三日舉行五十七週年院慶活動，與會者切蛋糕同賀生日快樂，現場還有骨鬆衛教演講，濟助貧病愛心義賣會，讓院慶更具意義。院長賴仲亮表示，將持續擴大各項服務範疇，從急重症醫療、預防保健到末期照顧，提供全方位、多元化的醫療照顧服務。

立委謝衣鳳（?）及縣議員陳玉姬、詹木根、劉珊伶、溪湖鎮代會副主席黃佳惠及各界來賓與會，慶祝大會由湖埔社大跳舞演出揭開序幕，為期二天的貧病愛心義賣會同步展開，非常熱鬧。

院長賴仲亮表示，彰化醫院於民國五十七年在彰化市設立，民國九十一年遷移到埔心鄉現在的院區，完成「從城市出發，到鄉村落腳」的方向，有效均衡彰化地區醫療服務，也成為南彰化唯一的區域教學醫院。展望未來，將持續精實、擴大各項服務範疇，也將持續部署長照據點，完備各地的照護網。

大廳舉辦濟助貧病愛心義賣會，善心人士捐贈的物品供民眾認購，所得將捐給醫院的社會服務暨醫療救助基金專戶，濟助貧病醫療費用，許多民眾尋寶，挹注愛心，很多推著輪椅的外籍照護者也來搶構。

大廳及中廊還擺了多個健康促進的闖關攤位，其中，政風室特地擺設正義「廉」線攤位，讓民眾拼出廉政檢舉專線0八00二八六五八六，並進行公益揭弊者保護法宣導，倡議「勇敢揭弊，安心有保障」，建構友善廉潔醫療環境。