彰化重大火警！「工廠全面狂燃」狀況危急

彰化縣伸港鄉興工路一處工廠倉庫今（1月1日）中午突發生大火，成為2026年彰化首起建物火警。消防局接獲通報後，緊急調派彰化東區、伸港、線西等分隊共19名消防員及9輛消防車前往搶救。由於倉庫內堆滿雜物，火勢迅速擴大，現場濃煙直竄天際，所幸最終無人傷亡。

據彰化縣消防局指出， 火災發生於今天中午12點多，倉庫內大量堆置的雜物助長火勢蔓延，現場不時冒出火舌，濃煙瀰漫整個區域。線西分隊分隊長張志豪抵達後立即坐鎮指揮，消防員全副武裝深入火場，面對強勁風勢與伸手不見五指的濃煙環境，仍一步步向前推進部署水線全力灌救。

廣告 廣告

火災現場。 （圖／彰化縣消防局提供）

經過消防員50分鐘的奮力搶救，火勢終於獲得控制並成功撲滅。初步研判起火點位於一樓雜物間，屋主表示該倉庫平時作為堆置雜物使用。由於當天適逢元旦假期，倉庫內無人作業，因此未傳出人員受困或傷亡。目前火災發生的確切原因及財物損失金額，仍由消防局持續調查釐清中。

火災現場。 （圖／彰化縣消防局提供）

延伸閱讀

影/生命結束在元旦！淡水紅毛城前男騎士身亡 肇逃車找到了

金門跨完年驚見「林地大火」！大面積狂燃

元旦不平靜！瑞芳台2線物流車逆撞曳引車「車頭全毀」