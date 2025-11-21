彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人
中部中心/李文華 彰化報導
持續來關心，20日晚間，發生在彰化縣埔心鄉，有一輛自小客車肇事，不但沿路波及4輛車，還撞進超商，最嚴重的，是有一名無辜路人，被肇事車撞飛，腦出血送醫急救！原本外傳，這是一起4輛車競速失控事故，不過，警方初步調查後釐清，是肇事駕駛急著接送小孩，超車不當引發連環車禍。
彰化五車車禍還撞飛行人。伴隨刺耳的車輛呼嘯聲，接著就是巨大的撞擊聲！這位等著過馬路的行人，聽見巨響抬頭看，一輛車向他疾駛而來，他下意識想躲進超商裡，但已經來不及了，他直接被車子給撞飛！肇事車撞壞了，不停的發出刺耳的喇叭聲！救護人員趕到現場，傷者已經失去意識，被送醫急救！
到底是怎麼闖的禍？案發在20日晚間8點多，在彰化縣埔心鄉，員鹿路一段，與瑤鳳路口，肇事A車因為要超過B車，A車跨越雙黃線，卻撞上前方要左轉的C車，A車還失控推擠到B車，B車又波及D車！A車衝過路口，先撞飛行人，車子再衝進超商裡，這還剎不住，A車又撞到停在超商前的E車，才終於停下來！
原本第一時間外傳，這是4輛進口車的競速失控事故，不過，警方經過初步調查後澄清，這疑似是43歲沈姓駕駛，急著要去接送小孩，卻超車不當釀禍！40歲李姓行人，去超商買完東西，要走到馬路對面去開車，被撞後因為腦出血，住進加護病房救治！
21日上午，被撞到的超商，門面一片狼藉，無法營業，業者將等清點完所有損失後，向肇事者求償。
彰化五車車禍還撞飛行人。
原文出處：彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。
