中部中心/李文華 彰化報導

持續來關心，20日晚間，發生在彰化縣埔心鄉，有一輛自小客車肇事，不但沿路波及4輛車，還撞進超商，最嚴重的，是有一名無辜路人，被肇事車撞飛，腦出血送醫急救！原本外傳，這是一起4輛車競速失控事故，不過，警方初步調查後釐清，是肇事駕駛急著接送小孩，超車不當引發連環車禍。

彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人

彰化五車車禍還撞飛行人。伴隨刺耳的車輛呼嘯聲，接著就是巨大的撞擊聲！這位等著過馬路的行人，聽見巨響抬頭看，一輛車向他疾駛而來，他下意識想躲進超商裡，但已經來不及了，他直接被車子給撞飛！肇事車撞壞了，不停的發出刺耳的喇叭聲！救護人員趕到現場，傷者已經失去意識，被送醫急救！

廣告 廣告

到底是怎麼闖的禍？案發在20日晚間8點多，在彰化縣埔心鄉，員鹿路一段，與瑤鳳路口，肇事A車因為要超過B車，A車跨越雙黃線，卻撞上前方要左轉的C車，A車還失控推擠到B車，B車又波及D車！A車衝過路口，先撞飛行人，車子再衝進超商裡，這還剎不住，A車又撞到停在超商前的E車，才終於停下來！

原本第一時間外傳，這是4輛進口車的競速失控事故，不過，警方經過初步調查後澄清，這疑似是43歲沈姓駕駛，急著要去接送小孩，卻超車不當釀禍！40歲李姓行人，去超商買完東西，要走到馬路對面去開車，被撞後因為腦出血，住進加護病房救治！

21日上午，被撞到的超商，門面一片狼藉，無法營業，業者將等清點完所有損失後，向肇事者求償。

彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人

彰化五車車禍還撞飛行人。











原文出處：彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人

更多民視新聞報導

撞死婦人肇逃開毒趴！ 惡劣駕駛不排除毒駕釀禍

基隆道路坑洞害外送員摔車身亡 竟因私人土地無法國賠

桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷

