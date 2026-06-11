彰化銀行出資2500萬美元「響應國家戰略」 助攻臺企赴美投資布局全球

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【警政時報 劉其昌／臺北報導】為積極響應政府「根留臺灣、布局全球」政策方向，並深化臺美經貿合作關係，彰化銀行今（11）日宣布，董事會決議參與國家發展委員會推動的「企業投資美國融資保證機制推動方案」，承諾出資2,500萬美元，展現支持臺灣企業赴美投資及強化國際競爭力的具體行動。

近年全球供應鏈重組趨勢持續加速，臺灣企業面對國際經貿環境變化，積極尋求海外布局與市場拓展機會。彰化銀行表示，透過參與此項國家級融資保證機制，可協助企業爭取最高50%的融資保證成數，並享有0.1%至1.75%的保證手續費優惠，有效降低赴美投資設廠的融資門檻與資金成本。

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彰銀指出，該機制可提供企業穩定的中長期資金來源，支應機器設備採購、廠房興建及營運週轉等多元需求，讓企業能將更多資源投入核心技術發展與市場拓展，加速在美國市場深耕布局。

此次參與「企業投資美國融資保證機制推動方案」，除展現配合政府重大經濟政策的積極作為外，也彰顯彰化銀行持續協助客戶全球布局、分散經營風險及提升國際競爭力的決心。未來將透過完善的金融支援體系，成為企業拓展海外市場的重要後盾。

在國際布局方面，彰化銀行長期深耕海外金融市場，目前已於美國設有紐約分行及洛杉磯分行，並已獲金融監督管理委員會核准設立澳洲雪梨分行、加拿大多倫多分行及馬來西亞納閩分行。其中，馬來西亞納閩分行預計於今年開業，並同步於吉隆坡設立行銷服務處，進一步強化東協地區金融服務網絡，滿足企業跨境投資與資金調度需求。

彰化銀行強調，未來將整合海內外分行、國際金融業務分行（OBU）及跨境金融服務資源，提供企業從資金籌措、跨境金流到在地諮詢服務的一站式金融解決方案，攜手企業推動產業升級與全球布局，共同開創臺美經貿合作與國際發展新契機。

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