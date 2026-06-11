彰化銀行統籌31.6億元聯貸案成功募集 力挺 「耐斯廣場升級轉型 」與嘉義發展

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【警政時報 劉其昌／嘉義報導】彰化銀行統籌主辦耐斯廣場股份有限公司五年期新臺幣31.6億元聯合授信案，已順利完成募集，並於10日在嘉義耐斯王子大飯店舉行聯貸簽約儀式。在耐斯企業集團會長陳鏡仁見證下，由彰化銀行總經理簡志光代表聯貸銀行團，與耐斯企業集團執行長陳志鴻、耐斯廣場董事長陳志倫共同完成簽約，象徵雙方攜手推動嘉義產業與觀光發展的重要里程碑。

本次聯貸案主要用途為償還既有金融機構債務、辦理擔保品裝修及設備更新，以及充實中期營運週轉金需求。聯貸案由彰化銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並與合作金庫銀行、華南銀行共同主辦，獲得農業金庫、第一銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行、高雄銀行、臺灣銀行、板信銀行及土地銀行等共11家金融機構支持，超額認購達159％，最終以31.6億元完成募集，展現金融市場對耐斯企業集團經營實力與未來發展前景的高度肯定。

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耐斯廣場隸屬耐斯企業集團，集團多年深耕雲林與嘉義地區，事業版圖涵蓋日用化工、食品飲料、觀光休閒、百貨零售、生技醫療及國防科技等領域。其中耐斯廣場結合百貨商場與五星級飯店耐斯王子大飯店，不僅是嘉義市重要地標，更是帶動地方商業與觀光發展的重要引擎。

耐斯企業集團近年積極推動地方創生，以嘉南平原豐富農業資源為基礎，透過特色餐飲與觀光服務串聯在地產業，打造高品質美食與旅遊體驗，不僅創造就業機會，也有效提升嘉義城市品牌形象與觀光競爭力。

彰化銀行表示，長期重視企業永續經營與地方共榮，近年持續推動ESG永續發展、綠色金融及社會責任實踐，透過金融力量支持具發展潛力與地方影響力的企業。此次成功籌組聯貸案，不僅展現銀行團對耐斯企業集團穩健經營及長期發展策略的信心，也彰顯彰化銀行支持地方產業扎根、促進區域均衡發展的核心理念。

未來，彰化銀行將持續攜手耐斯企業集團，以深耕地方、永續發展及共創價值為共同目標，進一步提升嘉義產業競爭力與城市幸福感，為地方經濟注入更多成長動能與發展願景。

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