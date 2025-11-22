彰化銀髮換數師拉密大賽 500位祖孫檔快樂動腦
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣政府為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，與弘道老人福利基金會22日共同舉辦「銀髮換數師-拉密大賽」。
縣長王惠美表示，活到老、學到老、快樂到老，弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩快樂動腦、健康生活。
王惠美表示，縣府團隊針對長輩舉辦拉密大賽，希望讓大家多動腦筋，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。活動邀請16組祖孫組，由阿公阿嬤與國小以下孫子女共同參賽，在牌桌上討論戰術、互相學習，展現跨世代交流互動的機會，今年有38個社區約500位長者與祖孫報名參與，其中5位90歲以上長輩，透過比賽腦力激盪，訓練大家的反應及記憶力，展現活到老、學到老的精神，在關懷據點可以學習、運動，還有供餐服務，陪伴長輩照顧身體，活得健康、活得快樂。
5位90歲以上的長輩，分別是93歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳顏來褥、92歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳素英、91歲來自彰化市長樂社區王張粉、90歲來自天主教聖心基金會田中張蕭梅智、90歲來自員林愛加倍許江悅。
江悅阿嬤表示，和孫子凱擇一起玩，兩個頭腦一起動腦，比一個人玩的時候，更可以把牌組得更完美。
社會處表示，隨著高齡社會來臨，如何讓長輩「活得好、活得久」一直是推動社區據點服務的重要目標，「銀髮換數師-拉密大賽」活動結合「邏輯思考」與「桌遊益智」的概念，不僅讓長輩熟悉數字、邏輯與策略思考，更能在遊戲過程中，增進手眼協調與社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果。期望長輩在遊戲過程中，體驗「學中玩、玩中學」的樂趣，並建立自信與成就感。
