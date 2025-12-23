彰化鐵路高架、中捷綠線延伸進綜規 王惠美點名謝衣鳯、陳素月中央追進度 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣政府今（23）日舉辦「改造彰化ing」縣長就職7周年記者會，縣長王惠美表示，以交通、產業與都市計畫三合一策略，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎。

王惠美表示，彰化位於中部樞紐，日治時期山海線鐵路在此交會，當時推動「市區改正」，使彰化成為當年全台最早的現代化城市改革場域。她指出，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和4大高速公路交流道開發「4引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，經過縣府團隊的努力，現在已經看見嶄新彰化的曙光

王惠美說明，配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段定案，縣府團隊加速整體作業，2項重大建設都已進入最後綜合規劃階段，同時縣府團隊也配合重新調整全縣整體捷運路網，並在這個月提送中央審查。

「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。」王惠美指出，4引擎的示範區，正是彰化交流道特定區都市計畫，本縣都市計劃委員會在今年4月審議通過後，隨即送內政部審議，內政部已召開2次小組會議審查，縣府將結合捷運路網、產業發展和都市計畫的三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目。

針對捷運「一環」的重心員林，王惠美表示，員林市黃金帝國大樓都更案，在今年4月啟動拆除作業，預計明年5月完成拆除，未來將以公辦都更方式重建，全面提升生活品質與城市價值。另外，去年底通車的東彰快速道路，有效疏解員林地區南來北往的交通問題，縣府團隊目前也進行林厝交流道新增匝道的評估規劃工作。

另外，彰化是傳統產業的最重要基地，受到美國加徵關稅的影響，對於中小企業經營衝擊很大，王惠美透露，目前經濟部正在草擬特登及納管工廠的管理金與納管金減免方案，只要經濟部公布方案，縣府將宣布停收縣內特登納管工廠雙金一年，並配合相關補助方案。

王惠美補充，縣府開發的打鐵厝產業園區，也即將在明年初進行標售招商作業；攸關水五金產業未來發展的785公頃水五金田園生產聚落特定區，內政部都市計畫委員會也在今年7月初步同意開發範圍；二林精密機械園區開發計畫則配合環境部重新進行環境監測後，再行提報審查，懇請中央正視地方產業實際需求，儘速核定，讓產業發展不再受限。

王惠美指出，為了翻轉彰化的未來，誠摯拜託地方立委謝衣鳯、黃秀芳、陳素月、陳秀寳、張啟楷、即將上任的王安祥，以及下屆各黨的縣長提名候選人，就彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，挺身而出，督促中央加速審議並儘速核定這些重大建設，早日落實。

