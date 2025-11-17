彰化長照服務涵蓋率97% 王惠美曝還有9處衛福大樓新建或規劃中 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

根據內政部統計，截至2025年10月底，台灣65歲以上人口為463萬人，占總人口比例的19.9%，已非常接近世界衛生組織（WHO）「超高齡社會」的標準20%，其中，彰化縣65歲以上長輩之人口佔縣內總人口20%，為完整涵蓋各年齡層的照顧需求，近年積極布建整合式衛福大樓。和美鎮糖友社區日照中心新建工程今（17）日舉行動土典禮，彰化縣長王惠美表示，預計新建地上4層樓，提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、失智據點及健康促進等全齡照顧服務，預計於116年完工，將完善社區環境。

王惠美表示，糖友里人口密集的地方，但是公共設施比較少，大樓基地過去曾作為停車空間，配合政府一學區一日照的計畫，除了日照中心之外，未來還會建造地下2層停車場。她感謝中央補助7924萬6000元，縣府自籌1億882萬3113元，總預算1億8806萬9113元，新建地上4層的複合式長照衛福大樓，1樓是「托嬰中心」，可收托60位未滿2歲幼兒，2樓是「日照中心」、3樓是「社區心理衛生中心及失智據點」、4樓是「老人健康促進空間」。

王惠美指出，彰化縣推動多棟整合式衛福大樓，二林、芳苑、大城、竹塘、員林及北斗等6處長照衛福大樓已新建完畢，埤頭、秀水、伸港、溪湖、永靖、和美、埔鹽、田尾及大村等9處分別新建中或規劃中，希望未來完整照顧0至100歲的鄉親，讓鄉親在彰化過好生活。

衛福部長照司長祝健芳表示，彰化縣政府團隊爭取中央競爭型計畫的經費，長照據點總共拿到近19億是全國最高。中央地方一起努力，盡速完工讓長輩接受享受更好服務。

祝健芳進一步說，彰化縣長照服務涵蓋率高於全國平均，達到97%，希望長輩走出戶外，來到長照據點參加課程，促進自身健康。讓彰化成為高齡友善城市，長輩都能夠健康呷百二。

「只要是對彰化有益的建設，都全力支持。」縣議員林宗翰表示，這項工程的主體建築預算2年前就已到位，但糖友社區最迫切的需求是停車場，如果僅新建日照中心，恐將引起民眾反彈。現決定升級為包含地下兩層停車場的日照中心，縣議會所有議員都很支持，一起讓彰化越來越好。

和美鎮公所主秘葉秉模表示，和美鎮近年人口老化的問題越來越嚴重，看到今天活動現場的長輩們表演打鼓都很有活力，相信日照中心對於長輩的照顧，能讓長輩身心方面有很大的進步。

社會處表示，彰化縣未滿2歲幼兒及65歲以上長輩之人口分別佔總人口1.2%及20%，其中和美鎮未滿2歲幼兒及65歲以上長輩人口也分別達1%及18%，因應人口少子女化及老化，彰化縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設之建構0至2歲兒童社區公共托育計畫」，及「公共服務據點整備─整建長照衛福據點計畫」，從嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。

照片來源：彰化縣政府提供

