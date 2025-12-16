彰化長照涵蓋率超過全國平均 向陽長照樂活館今動工將打造全齡服務 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣的長照服務涵蓋率高達97%，超過全國平均，為推動全齡照顧，彰化市今（16）日舉辦「向陽長照樂活館新建工程動土典禮」。彰化縣長王惠美表示，該大樓由中央補助6358萬元，縣府自籌6342萬元，工程總預算為1億2700萬元，預計116年完工，未來將能提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、社區活動及健康促進等全齡照顧服務，成為向陽社區守護小寶貝，照顧老寶貝的最佳堡壘。

王惠美表示，本棟樓為4層樓建築，規劃1樓為社區活動中心，2樓是社區活動中心及親子館，3樓是托嬰中心，可收托60位未滿2歲幼兒，4樓則是日照中心，可服務48位失能失智的長輩。感謝中央補助，感謝議長謝典林及所有議員對縣政經費的支持，提供大家更好的照顧環境。

衛福部長期照顧司簡任技正白姍綺表示，本次工程是中央與地方攜手合作、共同推動的重要建設，彰化縣近年建置多處「0到100歲」的全齡照顧場域，包括公設民營的托嬰中心、照顧據點，以及親子館等，不只照顧長輩，也照顧孩子。

白姍綺說，未來在長照3.0之後，期待持續結合居家、社區、機構、醫療與社福體系，打造一體式照顧服務。從預防延緩失能、失智，到長照相關支持，以及安寧照護，都能完整銜接，讓長輩不只活得久，更能活得好。

彰化議長謝典林表示，感謝衛福部的支持，彰化在王惠美縣府團隊的努力之下，長照發展遙遙領先全國，加上現今老年人口逐年攀升，顯示老年照顧是當務之急，這棟大樓將能提供全齡照顧服務。

彰化市長林世賢表示，感謝王惠美、彰化市代表會主席陳文賓的支持，讓這樣一個可以照顧在地長者與孩子的建設得以順利推動。施工過程中，會對地方帶來一些不便，希望當地居民體諒，共同支持這項建設。

社會處表示，彰化縣未滿2歲幼兒及65歲以上長輩之人口分別佔總人口1.2%及20%，其中彰化市未滿2歲幼兒及65歲以上長輩人口也分別為1%及20.4%，因應人口少子女化及老化，彰化縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」及「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」建置彰化向陽公設民營托嬰中心、社區日間照顧中心及社區活動中心。

照片來源：彰化縣政府提供

