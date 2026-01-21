彰化長者皮蛇疫苗接種熱烈 1/26起全面開放預約、下午1點30分受理

▲彰化縣推動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍，1/26起全面開放預約至額滿為止，預約時間改為每日下午1時30分開始發放號碼牌，請65歲以上長者用餐完再前往衛生所預約。（圖／彰化縣衛生局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣推動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍，第1期(1月20日至1月23日)接種名額於當日額滿，顯示長者對疫苗接種需求相當熱絡，施打意願遠超過預期。因接種踴躍，自1月26日起帶狀疱疹(皮蛇)疫苗全數開放預約登記至額滿為止。考量近期氣溫驟降，為維護長者健康，預約時間改為每日下午1時30分開始發放號碼牌，請65歲以上長者用餐完再前往衛生所預約。

▲彰化縣推動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種各鄉鎮分配名額。（圖／彰化縣衛生局提供）

各鄉鎮一般長者疫苗接種分配名額共4,567人，另考量大城、芳苑、竹塘偏遠地區交通不便，保留該鄉鎮8成疫苗名額供設籍該鄉鎮民眾優先預約。如現場預約額滿，由衛生所現場登記候補名額，若後續低收及中低收入戶長者未施打疫苗釋出，將優先通知候補民眾。

本次計畫由彰化縣政府自購2萬劑疫苗1萬個名額，提供設籍彰化縣滿一年之65歲(含原住民55歲)以上長者完成兩劑接種，以獲得完整保護。低收及中低收入戶長者由縣府全額補助免費接種；一般長者則接種兩劑自付6,000元，其餘費用由縣府補助。提醒尚未完成預約之一般長者，請密切留意縣府、衛生局及衛生所相關公告，以免錯過接種機會。

彰化縣衛生局提醒，符合資格之一般長者完成預約登記後，須於7日內至銀行或超商完成自付額6,000元繳費。因需作業時間確認繳費入帳，請於收到「繳費成功簡訊通知」，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種。衛生局呼籲及早接種可有效提升保護力，降低帶狀疱疹及其可能出現併發症的風險。疫苗接種後若出現局部紅腫、疼痛等輕微副作用，通常屬正常反應，留意自身狀況並諮詢專業醫護人員。