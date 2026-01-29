彰化阿公橋下性、猥褻2孫女 辯詞遭法官打臉

彰化一名祖父多次於住處及高速公路橋下等地，對2名孫女伸出狼爪。（示意圖／翻攝自Pexel）





彰化一名祖父多次於住處及高速公路橋下等地，對2名孫女伸出狼爪，共犯下8次強制性交罪及1次乘機猥褻罪。法院最終合併判處有期徒刑8年10月。

祖父多次對2孫女性侵猥褻

判決書指出，祖父自2023年至2024年7、8月期間，多次趁著與A孫女單獨相處時，在其住處房間內性侵得逞，甚至曾載送她至高速公路橋下實施性侵。此外，祖父曾趁著B孫女在家中留宿時，趁眾人熟睡之際，對其猥褻，B孫女驚醒後向母親求助。

祖父辯稱，當時他跟太太、B孫女在同一張床睡覺，「可能翻身不小心摸到」，其辯護律師更主張，在眾多家人同睡的情境下，不可能大膽伸狼爪，不過法院認為，故意與不慎碰觸的感受截然不同，且B孫女並無誣陷祖父之動機，駁回辯方說法，認定為脫罪之詞，不足採信。

法院經審理，祖父本應扮演愛護並照顧後輩的角色，竟利用權力不對等、體型懸殊及孫女孤立無援的處境，多次犯下違背倫常的性侵罪行，導致孫女身心發展受阻，祖父雖在審理中自白部分犯行並表示對不起家人，考量祖父坦承強制性交犯行，並領有身心障礙手冊及清寒證明，其所犯9罪分屬強制性交、乘機猥褻罪，均涉及侵害性自主決定權之犯罪，最終合併判處有期徒刑8年10月。

