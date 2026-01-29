彰化阿公「橋下伸狼爪」！2孫女遭侵犯竟被家族排擠

社會中心／楊佩怡報導

彰化縣發生一起令人心碎的家族性侵醜聞。一名男子被指控利用自己是阿公的身分，多次對未滿14歲的親孫女伸出魔爪，受害者甚至包含兩名親姊妹。彰化地院審理後，認定阿公共犯下8次強制性交罪及1次乘機猥褻罪，合併重判有期徒刑8年10月。





阿公多次在橋下和房間侵犯小孫女，多達8次。（圖／此圖為AI生成示意圖）

狼祖父利用「權威」施暴 孫女孤立無援

根據判決書指出，阿公在112年至113年間，多次在住處房間內以及國道交流道橋下，無視孫女小美（化名）的意願強行侵犯。法官認為，阿公身為長輩，利用雙方在體型、社會經驗及年齡上的懸殊差距，趁著孩子對性知識懵懂未知、身邊又沒人能求助的情況下，營造出讓人難以抗拒的恐懼情境，阿公總共對小美施暴共8次，相當惡劣。

姊姊也曾受害 睡夢中驚醒拍掉狼手

不只是小孫女受害，姊姊小珍（化名）也曾在109年就讀國小時，因為隔天要參加活動暫住阿公家，沒想到凌晨熟睡時，感覺胸部遭人「抓捏」。小珍驚醒後發現竟是阿公在動手，嚇得趕緊拍掉對方的狼手，阿公才停手裝睡。阿公在法庭上辯稱：「那時候全家人睡在一起，是翻身不小心碰到的」、「我不是故意的」。但法官認為「不經意碰觸」跟「故意抓捏」的感受截然不同，加上小珍事後曾向母親反應，且姊妹倆並無誣告動機，因此戳破阿公謊言，認定他確實趁孫女熟睡時進行猥褻行為。

阿公甚至在大孫女睡覺時對她襲胸。（圖／此圖為AI生成示意圖）

受害者遭家族排擠 諮商報告惹人鼻酸

這起案件對兩姊妹造成深遠的創傷。諮商報告顯示，小美平時性格內向隱忍，為了家庭和諧一直不敢聲張，直到東窗事發，阿嬤竟然還對她抱持敵意，不歡迎她參加家族聚會。小美向社工悲痛表示，「做錯事情的是阿公，卻像是她被懲罰」。

檢方怒斥：惡性重大、違背倫常

檢察官在審理時痛批，被告身為阿公，本該是守護孫女的避風港，卻違背倫理做出這種惡行，對孩子造成難以彌補的陰影。儘管阿公事後自稱「對不起家人」，並以領有身障證明、清寒為由求情，但法官認為他嚴重摧毀性自主決定權，最終依妨害性自主等罪，定應執行刑8年10月，要他入監為自己的行為付出代價。





彰化地院最終判處阿公8年10月有期徒刑。（示意圖／翻攝自GoogleMap）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

