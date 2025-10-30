彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？

生活中心／饒婉馨報導

爌肉飯是彰化人最愛的在地美食之一，無論什麼時段都能來上一碗，彰化市知名的「阿泉爌肉飯」，因受非洲豬瘟影響，最後一鍋賣完後，便於今（30）日宣布開賣雞腿飯，推出限量雞腿飯、便當，還引來彰化縣議員親自前往，並發文分享；店家也於貼文寫下：歡迎老饕蒞臨品嘗。









彰化90年歷史阿泉爌肉沒了？改限量賣「這2種」網直回：聽你在泉

彰化知名老店「阿泉爌肉飯」傳出將賣完最後一鍋爌肉，彰化縣議員楊子賢則發文推薦老店新菜色了。（圖／翻攝自（左）阿泉爌肉飯，（右）楊子賢臉書）

彰化知名且有90年歷史以上的「阿泉爌肉飯」，受非洲豬瘟影響導致業者表示，賣完最後一鍋就沒豬肉可賣，大批顧客上門搶購，秒殺賣完。因此今（30）日店家就在臉書發文公告「因應豬肉休市期間，推出期間限定的新菜色，滷雞腿飯／滷雞腿便當」，並且同樣是用秘製滷汁；甚至吸引彰化縣議員楊子賢親自朝聖，並在個人臉書發文分享：這幾天走在彰化街頭，不少老字號名店都在想辦法應變，在防疫與生計之間努力尋找平衡。老店「阿泉爌肉飯」，推出「限量雞腿飯」，讓民眾多一份選擇。





彰化知名老店「阿泉爌肉飯」的雞腿飯，也使用原本的秘製滷汁，讓老饕們大讚：靈魂仍在。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯臉書）





許多老饕看見以後，紛紛表示「沒豬肉改雞肉太棒了」、「早餐有雞腿便當可以吃了」、「太棒了吧」，甚至有人怕又瞬間秒殺，連忙詢問「可以電話預訂嗎？」，由此可見，「阿泉爌肉飯」真的是不少人心目中的爌肉飯霸主。有網友看見改賣雞腿笑問「會不會做一做要開阿泉滷雞腿專賣店」，對此店家回應「希望新品上市大家若是青睞，未來豬市正常營運後，滷雞腿飯將以限量的方式呈現」，還有離不開諧音哏的網友，開玩笑的留下「聽你在泉」，店家幽默回「不服來嚐，Welcome」。





原文出處：彰化90年「阿泉爌肉飯」最後一鍋？改賣雞腿飯網直回：聽你在「泉」！

