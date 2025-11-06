彰化阿泉爌肉飯改賣雞腿飯爆紅 每天限量最多100份

〔記者湯世名／彰化報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心宣布6日恢復活豬載運，7日開放拍賣與屠宰場屠宰，分2階段解禁，彰化市傳統肉圓、爌肉飯業者都已準備回歸，其中阿泉爌肉飯老闆謝泊宏說，他們在豬隻禁運禁宰期間推出「雞腿飯」受到消費者歡迎，如今溫體豬肉即將回歸，他們預計星期六就可以開賣，不過雞腿飯與雞腿便當口碑相當高，因此在爌肉飯恢復供應後，他仍會持續推出雞腿飯、雞腿便當，但每天限量供應80至100份，賣完為止。

阿泉爌肉飯業者謝泊宏指出，他們從10月30日起推出雞腿飯、雞腿便當來因應；特製滷汁慢滷，淡淡微甜的香氣，香而不重，入口軟嫩、滷香滑順，吃完滿足又不膩，連日來滿足不少老饕的味蕾。

廣告 廣告

縣議員楊子賢也來品嘗特製雞腿飯，由於非洲豬瘟疫情影響很多名店沒有賣豬肉美食，阿泉爌肉飯改賣雞腿飯仍然香氣十足，雞腿大支相當有誠意。楊子賢說，星期六開賣爌肉飯他就要前往捧場，此外他還將繼續支持雞腿飯。

謝泊宏則說，星期六開賣爌肉飯後仍將持續販賣雞腿飯與雞腿便當，但經營方式會有所改變，亦即每天早上10點過後開始供應雞腿飯、雞腿便當，而且每天僅限量80至100份，賣完為止。

阿泉爌肉飯的雞腿飯，讓縣議員楊子賢吃得津津有味。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中爆非洲豬瘟破口、疫調錯誤百出 農業局、環保局長雙雙被拔官

非洲豬瘟解禁！阿璋肉圓、阿泉爌肉飯 11/8迎溫體豬回歸

要有豬肉吃了！卓榮泰預告今將宣布解禁

2階段解禁！明午12時起恢復活豬運載 7日0時起開放拍賣屠宰

