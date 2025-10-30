彰化阿泉「最後一鍋爌肉」秒殺賣完！開始改賣雞腿飯
非洲豬瘟疫情持續延燒，禁宰禁運措施不斷延長，全台豬肉食材供應面臨嚴重短缺。彰化地區多家使用溫體豬的小吃業者因無肉可用，近期紛紛被迫暫停營業。面對這波豬肉危機，彰化兩大知名美食店家展現應變能力，推出創新菜單維持營運。
擁有90年歷史的彰化排隊名店阿泉爌肉飯，今日賣出最後一鍋爌肉後正式進入無豬肉時期。老闆謝泊宏表示，上週三非洲豬瘟疫情爆發時，便開始評估豬肉供應可能受到的衝擊。
由於平時店內會滷製豬腳、雞腿自用，對雞肉料理已有基礎，因此週末迅速聯繫雞腿供應商，決定推出雞腿飯和雞腿便當作為替代方案。阿泉爌肉飯首日推出300隻限量雞腿，每碗售價65元，立即獲得顧客好評。
謝泊宏指出，雞腿肉需要溫火控制，比豬肉更需費心照料。店家使用秘製滷汁慢火燉煮，呈現微甜口感，期望讓消費者品嚐後感到滿足而不膩口。
值得注意的是，受豬肉短缺影響，近期雞腿成本已超越以往爌肉成本，若市場反應良好，未來將考慮常態性限量供應。彰化縣議員楊子賢今早特別前往品嚐，對業者的應變能力表示肯定。
楊子賢表示，爌肉飯是彰化人的早餐日常，疫情雖然帶來挑戰，但從這些店家身上看到的是不怨天、不喊苦的堅韌態度。他品嚐後表示，帶有醬汁的白飯依然保有阿泉滷汁的靈魂滋味，雞腿肉入味且不乾柴。
同樣面臨轉型壓力的還有走過60年歲月的車路口肉羹。這家位於中正路的老店過去始終堅持使用豬後腿肉搭配魚漿，每日現場製作。
面對豬肉短缺困境，業者發揮創意推出「雞霸分」，改用雞柳條取代傳統豬肉。車路口肉羹的創新獲得顧客高度認同。許多顧客品嚐後表示完全吃不出原料已從豬肉改為雞肉，有顧客納悶詢問「現在不是都沒有豬肉了嗎」，還有人直呼味道簡直一模一樣。
業者透露，雞肉需要更多人工處理程序，加上人工成本後，實際成本與原本豬肉相差無幾，因此決定維持原價不調漲。
車路口肉羹業者強調，對他們而言，維持品質比賺錢更重要，希望在這段艱困時期，仍能讓顧客品嚐到熟悉的好味道。這份堅持獲得許多老顧客的支持與肯定。
謝泊宏坦言，過去從未想像會跨足販售雞肉產品，但隨著產業環境改變，必須展現彈性變通的經營策略。他期盼疫情能夠早日落幕，產業恢復穩定後，未來仍將以擅長的豬肉食材為主力，並計劃推出豬腳等其他品項。
這波非洲豬瘟疫情對彰化傳統小吃產業造成重大衝擊，但也見證了老店的韌性與創新能力。兩家老字號美食店在危機中展現的應變能力，不僅維持了營運，更保留了在地飲食文化的延續。
