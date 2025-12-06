彰化限定！12月耶誕點燈、演唱會、月影燈季3連發

明年生肖馬年，彰化月影燈季吉祥物Rody跳跳馬提前亮相了。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕時間過很快，又到了歲末，彰化縣政府明(2026)年元旦升旗活動，地點延續今(2025)年一樣在鹿港鎮立體育場，活動結合園遊會、踩街闖關、親子手作與摸彩，邀請鄉親展現活力迎接新的一年；12月25日行憲紀念日是國定假日，這天也是耶誕節，縣府這個月14日將在縣立美術館前廣場舉辦耶誕樹點燈活動，當天下午4點就有園遊會與舞台表演，提前營造耶誕氣氛，也宣告彰化縣年終活動正式啟動。

彰化縣政府沒有像外縣市於跨年夜舉辦晚會，儘管少了跨年晚會這一味，卻慣例在新年的第一天舉辦元旦升旗活動，並且在迎接元旦前一個月，也就是12月，舉辦三項大活動暖身；率先登場的是14日耶誕樹點燈活動，緊接著20日在縣立體育場舉辦歲末演唱會，27日在八卦山大佛廣場前舉辦2026彰化月影燈季點燈活動。

月影燈季不僅是歲末年終的壓軸活動，更是農曆春節的重頭戲。燈期橫跨今年至明年，活動時間從12月27日持續至明年3月1日，是冬季觀光焦點。縣府表示，這次燈季以明年馬年生肖為主題，結合Rody跳跳馬、櫻桃小丸子、燈光秀與旋轉木馬等特色佈景，並與九把刀執導的春節電影《功夫》合作，將於每週五、六、日推出限定主題燈光秀，27日點燈當晚將有神秘嘉賓蒞臨現場，為民眾帶來驚喜。

三大暖身活動像是美術館前耶誕樹主燈裝置藝術，或是月影燈季分散在八卦山大佛風景區內不同主題的燈區，都是民眾拍網美照、短影音的好地方。

2026彰化月影燈季將於12月27日開燈，燈期一路持續到明年3月1日，是橫跨歲末、農曆春節的重頭戲。(記者張聰秋攝)

彰化歲末系列活動將在這個月14日率先登場，由「聖誕樹主燈點燈」在縣立美術館前廣場揭開序幕，屆時2樓露台也會有裝置藝術出現。(記者張聰秋攝)

本月20日在彰化縣立體育場舉辦歲末演唱會，邀請9組藝人登台飆歌，人氣歌手洪暐哲率先在宣傳記者會上開唱。(記者張聰秋攝)

